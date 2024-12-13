В Украине изменятся требования для выхода на пенсию: что важно знать

Сейчас в 65 лет не смогут выйти на пенсию граждане, у которых менее 15 лет страхового стажа. После изменения законодательства право на получение выплат будет зависеть от количества набранных баллов.

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В Украине в рамках пенсионной реформы собираются пересмотреть условия выхода на пенсию. Планируется отменить требование о наличии минимального стажа в 15 лет. Вместо этого право на пенсию будет зависеть от количества набранных баллов. Это позволит получать пенсию тем, кто отработал менее 15 лет, но имел достаточно высокую официальную заработную плату. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В 2019 году около четверти украинцев (25%) выходили на пенсию раньше 60 лет. К 2023 году этот показатель снизился до 11%. Ранний выход на пенсию доступен представителям ряда профессий, включая прокуроров, силовиков и судей. Например, средний возраст выхода на пенсию у прокуроров составляет 47 лет. После проведения пенсионной реформы условия выхода на пенсию ужесточать не планируют.

Напротив, с 1 января 2028 года можно будет выйти на пенсию в любом возрасте, если накоплено 40 лет стажа. Кроме того, по новым правилам даже те, у кого стаж меньше 15 лет, смогут претендовать на пенсию, если их заработная плата соответствует установленному минимальному уровню.

Следовательно, минимальное условие выхода на пенсию в 65 лет после реализации пенсионной реформы составит:

от 15 лет стажа – любая зарплата (но не меньше минимальной);

14 лет стажа – с зарплатой, размер которой составляет 85,7% средней (на сентябрь 2024-го это 15,4 тыс. грн);

13 лет стажа – с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 16,6 тыс. грн);

12 лет стажа – со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 18 тыс. грн);

11 лет стажа – с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 19,6 тыс. грн);

10 лет стажа – с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 21,6 тыс. грн);

9 лет стажа – с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 24 тыс. грн);

8 лет стажа – с зарплатой в 1,5 средней (на сентябрь 2024-го это 27 тыс. грн);

7 лет стажа – с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 30,6 тыс. грн);

6 лет стажа – с зарплатой в 2 средних (на сентябрь 2024-го это 36 тыс. грн);

5 лет стажа – с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 43,2 тыс. грн);

4 года стажа – с зарплатой в три раза выше средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 54 тыс. грн);

3 года стажа – с зарплатой в четыре раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 72 тыс. грн).

Пенсионная реформа в Украине направлена на уменьшение дисбаланса в солидарной пенсионной системе. Однако многочисленные проблемы, накопившиеся за годы, сложная демографическая ситуация, низкий уровень заработных плат и практика выдачи доходов в конвертах затрудняют обеспечение граждан достойными пенсионными выплатами.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.