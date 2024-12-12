Досрочный выход на пенсию в Украине: кто имеет на это право

Возраст для выхода на пенсию составляет 60, 63 и 65 лет в зависимости от обстоятельств. Но в некоторых случаях украинцы могут выйти на пенсию досрочно.

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Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие соцвыплаты. Выйти на пенсию можно в 60, 63 и 65 лет. Но есть еще ряд профессий, дающих право уйти на пенсию по возрасту по крайней мере на пять лет раньше, то есть в 55 лет. Кто из украинцев имеет на это право, объяснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Об этом пишет издание "На пенсии".

Коробкин пояснил, что досрочно выйти на пенсию могут не только те, кто работал по списку №1 и №2 или имеет выслугу лет.

"Есть еще ряд профессий, дающих право уйти на пенсию по возрасту по крайней мере на пять лет раньше, то есть в 55 лет. А некоторые женщины могут уйти на пенсию даже до достижения 50 лет, независимо от возраста и стажа", — сказал он.

Снижение пенсионного возраста касается, в частности, тех, кто работал или работает в сельском хозяйстве, водителей городского пассажирского транспорта, работниц текстильного производства. Такие пенсионные льготы предусмотрены статьей 114 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто уходит на пенсию раньше

Мужчинам, работающим трактористами-машинистами и непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции, пенсия назначается по достижении 55 лет и при наличии не менее 30 лет общего стажа, из них не менее 20 лет — на указанной работе.

Женщинам, работающим трактористками-машинистками, машинистками строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, пенсия назначается в 55 лет при наличии общего стажа не менее 25 лет, из них не менее 15 лет — на указанной работе.

Женщинам, работающим доярками или операторами машинного доения или свинарками-операторами, досрочная пенсия в 55 лет назначается при наличии стажа на указанных работах не менее 20 лет, при условии выполнения установленных норм обслуживания. Нормы обслуживания должен устанавливать Кабмин.

Коробкин подчеркнул, что работницы текстильного производства, которые заняты на станках и машинах, пенсия назначается в 55 лет при наличии не менее 20 лет на указанных работах. Есть отдельный перечень конкретных профессий в этой области. Он утвержден постановлением Кабинета Министров от 12 октября 1992 года №583. Речь идет о таких производствах, как:

хлопчатобумажное;

ватное;

льняное;

шелковое;

конопле-джутовое;

трикотажное;

текстильно-галантерейное;

валяльно-войлочное.

"Также речь идет о текстильных цехах или участках в производствах искусственного и синтетического волокна и изготовления металлических сеток. Указанным постановлением прописано более двух десятков различных профессий, задействованных в этих производствах и дающих право на снижение пенсионного возраста", — сказал эксперт.

Могут ли назначить досрочную пенсию многодетным матерям

По словам эксперта, женщинам, которые работают в сельскохозяйственном производстве и воспитали пятерых и более детей, пенсия назначается независимо от возраста.

"Речь идет о детях, воспитанных до 14 лет, в том числе усыновленных. То есть когда младшему ребенку исполняется 14 лет, то можно сразу оформлять пенсию, независимо от того, сколько женщине лет и сколько у нее стажа", — сказал Коробкин.

Могут ли водители выйти на пенсию досрочно

Эксперт отметил, что право на досрочную пенсию в 55 лет также имеют водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев), а еще водители тяжеловесных автомобилей, занятые в технологическом процессе тяжелых и вредных производств.

Для этого нужно иметь:

мужчинам — не менее 30 лет общего стажа, из которых 12 с половиной лет — на указанных работах;

женщинам — не менее 25 лет общего стажа, из которых 10 лет — на указанной работе.

Все указанные выше виды досрочных пенсий рассчитываются на общих основаниях, в зависимости от общего стажа и зарплаты человека. Стоит заметить, что соответствующие льготы также имеют родители детей с инвалидностью или орфанными заболеваниями, родители и жены (мужья) погибших участников боевых действий, лица, которых уволили за полтора года до достижения пенсионного возраста, и некоторые другие категории граждан.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.