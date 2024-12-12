Достроковий вихід на пенсію в Україні: хто має на це право

Вік для виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років залежно від обставин. Але у деяких випадках українці можуть вийти на пенсію достроково.

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Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Вийти на пенсію можна о 60, 63 та 65 років. Але є ще низка професій, що дають право піти на пенсію за віком принаймні на п'ять років раніше, тобто в 55 років. Хто з українців має на це право, пояснив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін. Про це пише видання "На пенсії".

Коробкін пояснив, що достроково вийти на пенсію можуть не лише ті, хто працював за списком №1 і №2 або має вислугу років.

"Є ще низка професій, що дають право піти на пенсію за віком принаймні на п'ять років раніше, тобто в 55 років. А деякі жінки можуть піти на пенсію навіть до досягнення 50 років, незалежно від віку та стажу", — сказав він.

Зниження пенсійного віку стосується, зокрема, тих, хто працював або працює у сільському господарстві, водіїв міського пасажирського транспорту, працівниць текстильного виробництва. Tакі пенсійні пільги передбачені статтею 114 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто йде на пенсію раніше

Чоловікам, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції, пенсія призначається після досягнення 55 років і за наявності не менше 30 років загального стажу, з них не менше 20 років — на зазначеній роботі.

Жінкам, які працюють трактористками-машиністками, машиністками будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, пенсія призначається у 55 років за наявності загального стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років — на зазначеній роботі.

Жінкам, які працюють доярками або операторами машинного доїння або свинарками-операторами, дострокова пенсія у 55 років призначається за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування. Норми обслуговування має встановлювати Кабмін.

Коробкін наголосив, що робітниці текстильного виробництва, які зайняті на верстатах і машинах, пенсія призначається у 55 років за наявності не менше 20 років на зазначених роботах. Є окремий перелік конкретних професій у цій галузі. Він затверджений постановою Кабінету Міністрів від 12 жовтня 1992 року №583. Мова про такі виробництва, як:

бавовняне;

ватне;

льняне;

шовкове;

конопле-джутове;

трикотажне;

текстильно-галантерейне;

валяльно-повстяне.

"Також йдеться про текстильні цехи або дільниці у виробництвах штучного та синтетичного волокна та виготовлення металевих сіток. Зазначеною постановою прописано понад два десятки різних професій, що задіяні у цих виробництвах і дають право на зниження пенсійного віку", — сказав експерт.

Чи можуть призначити дострокову пенсію багатодітним матерям

За словами експерта, жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятьох і більше дітей, пенсія призначається незалежно від віку.

"Мова про дітей, вихованих до 14 років, зокрема всиновлених. Тобто, коли молодшій дитині виповнюється 14 років, то можна одразу оформлювати пенсію, незалежно від того, скільки жінці років і скільки у неї стажу", — сказав Коробкін.

Чи можуть водії вийти на пенсію достроково

Експерт зазначив, що право на дострокову пенсію в 55 років також мають водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв), а ще водії великовагових автомобілів, зайняті у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

Для цього потрібно мати:

чоловікам — не менше 30 років загального стажу, з яких 12 з половиною років — на зазначених роботах;

жінкам — не менше 25 років загального стажу, з яких 10 років — на зазначеній роботі.

Усі зазначені вище види дострокових пенсій розраховуються на загальних підставах, залежно від загального стажу та зарплати людини. Варто зауважити, що відповідні пільги також мають батьки дітей із інвалідністю або орфанними захворюваннями, батьки і дружини (чоловіки) загиблих учасників бойових дій, особи, яких звільнили за півтора року до досягнення пенсійного віку, і деякі інші категорії громадян.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.