В Україні зміняться вимоги для виходу на пенсію: що важливо знати

Зараз у 65 років не зможуть вийти на пенсію громадяни, у яких менше 15 років страхового стажу. Після зміни законодавства право на отримання виплат залежатиме від кількості набраних балів.

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В Україні в рамках пенсійної реформи збираються переглянути умови виходу на пенсію. Планується скасувати вимогу про наявність мінімального стажу в 15 років. Замість цього право на пенсію залежатиме від кількості набраних балів. Це дасть змогу отримувати пенсію тим, хто відпрацював менше ніж 15 років, але мав досить високу офіційну заробітну плату. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У 2019 році близько чверті українців (25%) виходили на пенсію раніше 60 років. До 2023 року цей показник знизився до 11%. Ранній вихід на пенсію доступний представникам низки професій, включно з прокурорами, силовиками і суддями. Наприклад, середній вік виходу на пенсію у прокурорів становить 47 років. Після проведення пенсійної реформи умови виходу на пенсію посилювати не планують.

Навпаки, з 1 січня 2028 року можна буде вийти на пенсію в будь-якому віці, якщо накопичено 40 років стажу. Крім того, за новими правилами навіть ті, у кого стаж менше 15 років, зможуть претендувати на пенсію, якщо їхня заробітна плата відповідає встановленому мінімальному рівню.

Отже, мінімальна умова виходу на пенсію в 65 років після реалізації пенсійної реформи становитиме:

від 15 років стажу — будь-яка зарплата (але не менша за мінімальну);

14 років стажу — із зарплатою, розмір якої становить 85,7% середньої (на вересень 2024-го це 15,4 тис. грн);

13 років стажу — із зарплатою від 92,3% середньої (на вересень 2024-го це 16,6 тис. грн);

12 років стажу — із середньою зарплатою (на вересень 2024-го це 18 тис. грн);

11 років стажу — із зарплатою в розмірі 109% середньої (станом на вересень 2024-го це 19,6 тис. грн);

10 років стажу — із зарплатою в 1,2 середньої (на вересень 2024-го це 21,6 тис. грн);

9 років стажу — із зарплатою в 1,33 середньої (на вересень 2024-го це 24 тис. грн);

8 років стажу — із зарплатою в 1,5 середньої (на вересень 2024-го це 27 тис. грн);

7 років стажу — із зарплатою в 1,7 середньої (на вересень 2024-го це 30,6 тис. грн);

6 років стажу — із зарплатою у 2 середніх (на вересень 2024-го це 36 тис. грн);

5 років стажу — із зарплатою у 2,4 середньої (на вересень 2024-го це 43,2 тис. грн);

4 роки стажу — із зарплатою втричі вищою за середню (станом на вересень 2024-го це 54 тис. грн);

3 роки стажу — із зарплатою вчетверо вищою за середню (на вересень 2024-го це 72 тис. грн).

Пенсійна реформа в Україні спрямована на зменшення дисбалансу в солідарній пенсійній системі. Однак численні проблеми, що накопичилися за роки, складна демографічна ситуація, низький рівень заробітних плат і практика видачі доходів у конвертах ускладнюють забезпечення громадян гідними пенсійними виплатами.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.