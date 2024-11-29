От 2 800 до 7 000 гривен: как рассчитать собственную пенсию и как она зависит от зарплаты

Размер пенсии зависит от средней заработной платы, с которой в Украине делают страховые взносы, и от размера зарплаты гражданина. Если зарплата, с которой исчисляется пенсия, равна 20 тыс. грн, то пенсия — 7 тыс.

Чтобы украинец получил пенсию в размере хотя бы 2 800 грн, заработная плата, которая используется для расчета выплат, должна быть на уровне минимальной заработной платы в 2024 году. Если же пенсия меньше определенного размера, то гражданин будет получать социальную помощь. О деталях вычисления выплат рассказали на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

На портале ПФУ объяснили, что размер пенсии исчисляется в соответствии с рядом статей закона "Об общеобязательном государственном страховании". В законе есть ст. 27, в которой приведена формула для расчета, и статья 40, в которой подробно описывается, как определить размер зарплаты, которая используется в формуле для пенсии.

Из формулы расчета пенсии следует, что зарплата, которую получает гражданин, "прячется" в специальном "коэффициенте заработной платы". Между тем сумма выплат зависит от уровня зарплат в целом по Украине: чем он выше, тем выше будет основа, на которой ведутся расчеты.

Формула для расчета пенсии:

пенсия (П) = заработная плата, с которой исчисляется пенсия (ЗП) × коэффициент страхового стажа (КСП)

КСП зависит от См — количества месяцев пенсионного стажа (если стаж 35 лет, то количество месяцев 420) и Вс — величины оценки одного года страхового стажа (берется 1% для всех участников солидарной системы):

КСП=(См×Вс)/(100%×12)

КСП не может быть более 0,75, а для людей, которые работали под землей или относятся к Списку №1 — 0,85. По формуле при 35-летнем стаже КСП равен 0,35.

Пенсия в Украине — детали

Можно оценить, какой размер пенсии будет получать человек в зависимости от значения "заработной платы, с которой исчисляется пенсия":

если это 8 000 грн (то есть минимальная заработная плата 2024 года), то пенсия — 2 800 грн;

если 18 020 грн (средняя заработная плата в сентябре 2024 года), — 6 307 грн;

если 20 000 грн — 7 000 грн;

если 6 745 грн — 2 361 грн (минимальное значение, ниже которого человек получает социальную помощь, а не пенсию).

Как самостоятельно посчитать пенсию?

ЗП — это не та зарплата, которую гражданин получает на рабочем месте. Значение рассчитывается по специальной формуле: надо умножить среднюю заработную плату в Украине за три года, которые предшествовали выходу на пенсию, на коэффициент заработной платы:

средняя заработная плата в Украине определяется согласно данным Пенсионного фонда;

коэффициент заработной платы — это показатель, в котором учитывается реальная зарплата. Берется зарплата за каждый месяц уплаты социальных взносов, начиная с 2000 года, и делится на среднюю зарплату по Украине за этот же месяц. Полученные числа складываются и делятся на количество месяцев.

На инфографике Пенсионного фонда посчитали пенсию для мужчины, который, условно, выходил на пенсию в марте 2024 года. Значение ЗП — 13 559,41 грн (это средняя зарплата, с которой все украинцы будут платить страховые взносы с 2021 по 2023 гг.) Значение коэффициента заработной платы — 2,54507, а КСП=0,35. Если умножить эти три числа, то получается, что пенсия будет получаться в размере 12 078,38 грн.

Пенсия в Украине — формулы для расчета Фото: Пенсионный фонд

Отметим, Фокус писал о накопительной системе начисления пенсии, которые в Украине планируют ввести в 2025 году. На портале "На пенсии" перечислили опасности этой системы: среди них — возможность мошенникам оперировать средствами граждан на специальных счетах. Преимущество — возможность передать эти средства по наследству или воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию.

Напоминаем, 22 ноября на портале ПФУ рассказали о возможности потери пенсии, если вовремя не сообщить фонду определенную важную информацию.