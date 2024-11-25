В Украине выросла средняя зарплата: как это повлияет на размер пенсии

Средняя заработная плата в Украине увеличилась на 3 тысячи больше по сравнению с началом 2024 года.

Средняя зарплата в Украине, используемая для расчета пенсии, превысила 18 тысяч гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украину.

Это на более чем тысячу гривен выше, чем в августе, и на 3 тысячи гривен больше по сравнению с началом года. В Пенсионном фонде Украины определили данные о средней заработной плате, с которой в третьем квартале 2024 года производились страховые взносы:

июль – 17 347 грн (-1 459 грн к предыдущему месяцу);

август – 17 001 грн (-346 грн);

сентябрь – 18 021 грн (+1 020 грн).

Стоит отметить, что в сентябре тот финансовый показатель второй раз за год превысил отметку в 18 тысяч гривен.

В Украине выросли зарплаты, по которым считают пенсии

Средняя зарплата в Украине, принимаемая в расчет для начисления пенсии, определяется на основе нескольких ключевых параметров. В нее входят:

сведения из отчетности страхователей о зарплате или доходе, облагаемом единым взносом;

численность штатных сотрудников, работающих в организациях любых форм собственности и направлений деятельности.

Как средння зарплата влияет на размер пенсии

В 2023 года средняя заплата в Украине увеличилась на 17,3% — до 17 442 грн. А средний размер пенсии за год вырос на 16,5% до 5 385,25 грн. Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, которая прошла с 1 марта.

Средняя месячная зарплата в 2022 года составила 14 857 грн — то есть выросла на 6%. А средний размер пенсии вырос на 631,06 гривны, или на 15,8%.

Отметим, что в настоящее время средняя зарплата в Украине по сравнению с январем 2024 года выросла на 20%.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.