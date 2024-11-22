Имеют 10 дней: когда пенсионер должен обратиться в ПФУ, чтобы не потерять выплаты

Если пенсионер не сообщит Пенсионный фонд о том, что продолжает работать, то рискует потерять выплаты, предупредили в учреждении. Дедлайн для предоставления информации — 10 дней.

Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о трудоустройстве или увольнении с работы, об отмене регистрации ФЛП или о переезде по другому адресу. В некоторых случаях эти данные нужны для того, чтобы был порядок в оформлении документов на пенсию. Кроме того, если по недосмотру будут выплачены лишние деньги, их придется вернуть. О том, какие данные следует обновлять в течение ближайших 10 дней после изменения, рассказали на портале ПФУ.

На портале объяснили, что граждане обязаны сообщать государству об изменении персональных данных, социального статуса, о выезде за границу и тому подобное. Об этом говорится в двух нормативно-правовых актах — в постановлении Пенсионного фонда №22-1 от 25 ноября 2005 года, и в ст. 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсии в Украине — детали

В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионеры в течение 10 дней должны предоставить учреждению информацию о таких изменениях в жизни:

о получении ID-карты вместо паспорта-"книжечки";

о получении нового паспорта, если предыдущий потерялся или его украли;

об изменении фамилии, идентификационного кода;

о новом адресе;

о трудоустройстве или увольнении с работы

Кроме того, в нормативно-правовых актах, на которые ссылался ПФУ, есть дополнительные пункты:

о регистрации или закрытии ФЛП;

о выезде за границу на постоянное место жительства;

о продолжении обучения в заведениях разных уровней образования (для лиц до 23 лет, если они получают пенсию по потере кормильца);

об изменении особого статуса.

Пенсии в Украине — детали статьи закона об обязанностях пенсионеров Фото: Скриншот Пенсии в Украине — что говорит постановление об обязанностях пенсионеров Фото: Скриншот

В статье ПФУ объясняется, зачем государству получать перечисленную информацию. Данные о новом адресе важны, поскольку именно по определенному адресу хранится электронное личное дело пенсионера. Данные об идентификационном коде или паспорте нужны для верного оформления документов. Данные о трудоустройстве или статус ФЛП влияют на размер пенсионных расходов, пояснили в учреждении.

Как уведомить государство об изменениях:

лично прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда;

передать онлайн через электронный портал;

пригласить работницу регионального подразделения ПФУ, если человек не может сам добраться в отделение или не может передать данные дистанционно.

Какие последствия при нарушении правил ПФУ

На портале Пенсионного фонда можно найти информацию о важности своевременного обновления данных, в частности, для пенсионеров, которые работают или являются ФЛП. Если граждане устроились на работу или начали заниматься предпринимательской деятельностью, то им должны пересчитать пенсии. Если они об этом не сообщат, то получат лишнее и тогда придется возвращать средства на счета ПФУ, объясняется в статье.

В другой публикации говорится о важности информирования об изменении фамилии. В таком случае следует переоформить пенсионное удостоверение, а для этого — сообщить об изменении персональных данных. Для этого следует обратиться в фонд с заявлением, паспортом с новой фамилией и фото 3 на 4 см.

Отметим, 18 ноября Фокус писал об изменениях, которые ожидают пенсионеров в 2025 году в связи с утверждением Госбюджета на следующий год. Старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко объяснила, что индексация будет в марте, но размер перерасчета сообщат позже.

Напоминаем, на портале "На пенсии" рассказали об угрозах и рисках от накопительной пенсионной системы, которая должна заработать в 2025 году.