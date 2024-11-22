Мають 10 днів: коли пенсіонер повинен звернутись в ПФУ, щоб не втратити виплати

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про те, що продовжує працювати, то ризикує втратити виплати, попередили в установі. Дедлайн для надання інформації — 10 днів.

Пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про працевлаштування чи звільнення з роботи, про скасування реєстрації ФОП чи про переїзд за іншою адресою. У деяких випадках ці дані потрібні для того, щоб був лад в оформленні документів на пенсію. Крім того, якщо через недогляд будуть виплачені зайві гроші, їх доведеться повернути. Про те, які дані слід оновлювати протягом найближчих 10 днів після зміни, розповіли на порталі ПФУ.

На порталі пояснили, що громадяни зобов'язані повідомляти державу про зміну персональних даних, соціального статусу, про виїзд за кордон тощо. Про це ідеться у двох нормативно-правових актах — в постанові Пенсійного фонду №22-1 від 25 листопада 2005 року, та у ст. 16 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії в Україні — деталі

У Пенсійному фонді нагадали, що пенсіонери протягом 10 днів повинні надати установі інформацію про такі зміни у житті:

про отримання ID-картки замість паспорта-"книжечки";

про отримання нового паспорта, якщо попередній загубився або його вкрали;

про зміну прізвища, ідентифікаційного коду;

про нову адресу;

про працевлаштування або звільнення з роботи

Крім того, у нормативно-правових актах, на які посилався ПФУ, є додаткові пункти, про які слід поінформувати державу:

про реєстрацію або закриття ФОП;

про виїзд за кордон на постійне місце проживання;

про продовження навчання у закладах різного рівня освіти (для осіб до 23 років, якщо вони отримують пенсію через втрату годувальника);

про зміну особливого статусу.

Пенсії в Україні - деталі статті закону про обов'язки пенсіонерів Фото: Скриншот Пенсії в Україні - що говорить постанова про обов'язки пенсіонерів Фото: Скриншот

У статті ПФУ пояснюється, навіщо державі отримувати перелічену інформацію. Дані про нову адресу важливі, оскільки саме за певною адресою зберігається електронна особова справа пенсіонера. Дані про ідентифікаційний код чи паспорт потрібні для вірного оформлення документів. Дані про працевлаштування чи статус ФОП впливають на розмір пенсійних витрат, пояснили в установі.

Як повідомити державу про зміни:

особисто прийти у найближче відділення Пенсійного фонду;

передати онлайн через електронний портал;

запросити працівницю регіонального підрозділу ПФУ, якщо людина не може сама дістатись у відділення або не може передати дані дистанційно.

Які наслідки при порушенні правил ПФУ

На порталі Пенсійного фонду можна відшукати інформацію про важливість вчасного оновлення даних, зокрема, для пенсіонерів, які працюють або є ФОП. Якщо громадяни влаштувались на роботу або почали займатись підприємницькою діяльністю, то їм повинні перерахувати пенсії. Якщо вони про це не повідомлять, то отримають зайве і тоді доведеться повертати кошти на рахунку ПФУ, пояснюється у статті.

У іншій публікації ідеться про важливість інформування про зміну прізвища. У такому випадку слід переоформити пенсійне посвідчення, а для цього — повідомити про зміну персональних даних. Для цього слід звернутись у фонд з заявою, паспортом з новим прізвищем та фото 3 на 4 см.

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