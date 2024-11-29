Від 2 800 до 7 000 гривень: як розрахувати власну пенсію і як вона залежить від зарплати

Розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати, з якої в Україні роблять страхові внески, та від розміру зарплати людини. Якщо зарплата, з якої обчислюється пенсія, дорівнює 20 тис. грн, то пенсія — 7 тис.

Щоб українець отримав пенсію у розмірі хоча б 2 800 грн, заробітна плата, яка використовується для розрахунку виплат, повинна бути на рівні мінімальної заробітної плати у 2024 році. Якщо ж пенсія менша певного розміру, то людина буде отримувати соціальну допомогу. Про деталі обчислення виплат розповіли на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

На порталі ПФУ пояснили, що розмір пенсії обчислюється відповідно до низки статей закону "Про загальнообов'язкове державне страхування". У законі є ст. 27, у якій наведена формула для розрахунку, та стаття 40, у якій детально описується, як визначити розмір зарплати, яка використовується у формулі для пенсії.

З формули обрахунку пенсії випливає, що зарплата, яку отримує громадянин, "ховається" в спеціальному "коефіцієнті заробітної плати". Тим часом сума виплат залежить від рівня зарплат в цілому по Україні: чим він вищий, тим вищою буде основа, на якій ведуться розрахунки.

Формула для розрахунку пенсії:

пенсія (П) = заробітна плата, з якої обчислюється пенсія (ЗП) × коефіцієнт страхового стажу (КСП)

КСП залежить від См — кількості місяців пенсійного стажу (якщо стаж 35 років, то кількість місяців 420) і Вс — величини оцінки одного року страхового стажу (береться 1% для усіх учасників солідарної системи:

КСП=(См×Вс)/(100%×12)

КСП не може бути більш як 0,75, а для людей, які працювали під землею або належать до Списку №1 — 0,85. За формулою при 35-річному стажі КСП дорівнює 0,35.

Пенсія в Україні — деталі

Можна оцінити, який розмір пенсії буде отримувати людина залежно від значення "заробітної плати, з якої обчислюється пенсія":

якщо це 8 тис. грн (тобто мінімальна заробітна плата 2024 року), то пенсія — 2 800 грн;

якщо 18 020 грн (середня заробітна плата у вересні 2024 року), — 6 307 грн;

якщо 20 000 грн — 7 000 грн;

якщо 6 745 грн — 2 361 грн (мінімальне значення, нижче якого людина отримує соціальну допомогу, а не пенсію).

Як самостійно обчислити пенсію?

ЗП — це не та зарплата, яку громадянин отримує на робочому місці. Значення розраховується за спеціальною формулою: треба помножити середню заробітну плату в Україні за три роки, які передували виходу на пенсію, на коефіцієнт заробітної плати:

середня заробітна плата в Україні визначається згідно з даними Пенсійного фонду;

коефіцієнт заробітної плати — це показник, в якому враховується реальна зарплата. Береться зарплата за кожен місяць сплати соціальних внесків, починаючи з 2000 року, та ділиться на середню зарплату по Україні за цей же місяць. Отримані числа додаються і діляться на кількість місяців.

На інфографіці Пенсійного фонду порахували пенсію для чоловіка, який, умовно, виходив на пенсію у березні 2024 року. Значення ЗП — 13 559,41 грн (це середня зарплата, з якої усі українців платити страхові внески з 2021 по 2023 рр.). Значення коефіцієнта заробітної плати — 2,54507, а КСП=0,35. Якщо помножити ці три числа, то виходить, що пенсія отримуватиметься у розмірі 12 078,38 грн.

Пенсія в Україні - формули для розрахунку Фото: Пенсійний фонд

Зазначимо, Фокус писав про накопичувальну систему нарахування пенсії, які в Україні планують запровадити у 2025 році. На порталі "На пенсії" перелічили небезпеки цієї системи: серед них — можливість шахраям оперувати коштами громадян на спеціальних рахунках. Перевага — можливість передати ці кошти у спадок чи скористатись накопиченнями до виходу на пенсію.

Нагадуємо, 22 листопада на порталі ПФУ розповіли про можливість втрати пенсії, якщо вчасно не повідомити фонду певну важливу інформацію.