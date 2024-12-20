Пенсия до 60 лет: как ее оформить и кто имеет право на выплаты
Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил необходимого стажа, предусмотрена возможность оформления социальной пенсии.
Украинцы продолжают получать пенсии даже в условиях войны, развязанной Россией. При этом для определенных категорий граждан предусмотрена возможность выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях. В Пенсионном фонде Украины описали условия, правила и документы, необходимые для назначения такой пенсии.Важно
Кто может выйти на пенсию досрочно
Льготное пенсионное обеспечение регулируется частью 2 статьи 114 и заключительными положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV от 09.07.2003.
Условия для работников с особо вредными и тяжелыми условиями труда (Список №1):
- Возраст:
- Мужчины — с 50 лет.
- Женщины — с 50 лет (постепенное повышение возраста с 45 до 50 лет с 2015 года).
- Необходимый страховой стаж:
- Мужчины — минимум 25 лет, из них 10 лет на указанных работах.
- Женщины — минимум 20 лет, из них 7 лет 6 месяцев на указанных работах.
Условия для работников с вредными и тяжелыми условиями труда (Список №2):
- Возраст:
- Мужчины — с 55 лет.
- Женщины — с 55 лет (постепенное повышение возраста с 50 до 55 лет с 2015 года).
- Необходимый страховой стаж:
- Мужчины — минимум 30 лет, из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах.
- Женщины — минимум 25 лет, из них 10 лет на указанных работах.
Особенности назначения пенсии при неполном стаже
Если у работника нет полного льготного стажа:
- Для Списка №1:
- Мужчины — минимум 5 лет.
- Женщины — минимум 3 года 9 месяцев.
- Пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждый год такой работы для мужчин и на 1 год 4 месяца для женщин.
- Для Списка №2:
- Мужчины — минимум 6 лет 3 месяца.
- Женщины — минимум 5 лет.
- Пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев работы для мужчин и на 1 год за каждые 2 года работы для женщин.
Документы и подтверждение права на пенсию
Чтобы оформить пенсию на льготных условиях, необходимо:
- Документы, подтверждающие личность и страховой стаж.
- Справки о специальном стаже, если отсутствуют записи в трудовой книжке.
- Акт аттестации рабочего места, проводимый не реже одного раза в 5 лет.
Если предприятие находится на временно оккупированных территориях или ликвидировано, данные подтверждаются комиссиями при управлении Пенсионного фонда Украины.
Альтернативный вариант: социальная пенсия
Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил необходимого стажа, предусмотрена возможность оформления социальной пенсии.
Если у вас есть вопросы или трудности с оформлением пенсии, стоит обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.
Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов.