Пенсия до 60 лет: как ее оформить и кто имеет право на выплаты

Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил необходимого стажа, предусмотрена возможность оформления социальной пенсии.

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Украинцы продолжают получать пенсии даже в условиях войны, развязанной Россией. При этом для определенных категорий граждан предусмотрена возможность выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях. В Пенсионном фонде Украины описали условия, правила и документы, необходимые для назначения такой пенсии.

Важно

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Кто может выйти на пенсию досрочно

Льготное пенсионное обеспечение регулируется частью 2 статьи 114 и заключительными положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV от 09.07.2003.

Условия для работников с особо вредными и тяжелыми условиями труда (Список №1):

Возраст:

Мужчины — с 50 лет.

Женщины — с 50 лет (постепенное повышение возраста с 45 до 50 лет с 2015 года).

Необходимый страховой стаж:

Мужчины — минимум 25 лет, из них 10 лет на указанных работах.

Женщины — минимум 20 лет, из них 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Условия для работников с вредными и тяжелыми условиями труда (Список №2):

Возраст:

Мужчины — с 55 лет.

Женщины — с 55 лет (постепенное повышение возраста с 50 до 55 лет с 2015 года).

Необходимый страховой стаж:

Мужчины — минимум 30 лет, из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

Женщины — минимум 25 лет, из них 10 лет на указанных работах.

Особенности назначения пенсии при неполном стаже

Если у работника нет полного льготного стажа:

Для Списка №1:

Мужчины — минимум 5 лет.

Женщины — минимум 3 года 9 месяцев.

Пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждый год такой работы для мужчин и на 1 год 4 месяца для женщин.

Для Списка №2:

Мужчины — минимум 6 лет 3 месяца.

Женщины — минимум 5 лет.

Пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев работы для мужчин и на 1 год за каждые 2 года работы для женщин.

Документы и подтверждение права на пенсию

Чтобы оформить пенсию на льготных условиях, необходимо:

Документы, подтверждающие личность и страховой стаж.

Справки о специальном стаже, если отсутствуют записи в трудовой книжке.

Акт аттестации рабочего места, проводимый не реже одного раза в 5 лет.

Если предприятие находится на временно оккупированных территориях или ликвидировано, данные подтверждаются комиссиями при управлении Пенсионного фонда Украины.

Альтернативный вариант: социальная пенсия

Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил необходимого стажа, предусмотрена возможность оформления социальной пенсии.

Если у вас есть вопросы или трудности с оформлением пенсии, стоит обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов.