Українці отримають по 40 тис. грн: що відомо про реформу соцстрахування

Реформа змінить підхід до підтримки ветеранів, надавши допомогу на всіх етапах.

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Уряд України планує реформувати систему соціального страхування, приділяючи особливу увагу підтримці вразливих верств населення. У рамках змін передбачено значне збільшення окремих видів виплат. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

У Міністерстві повідомили, що підготовка проєкту закону про реформування системи соціального страхування для другого читання перебуває в активній стадії. Мета реформи — створити сучасну систему підтримки, що забезпечить постраждалих від травм або захворювань фінансовою допомогою та можливостями для відновлення повноцінного життя.

Документ передбачає:

збереження статусу інвалідності та всіх колишніх груп інвалідності;

для осіб з інвалідністю, які постраждали від нещасного випадку, збережеться право на виплати на весь час дії такого статусу;

у разі надання безстрокової інвалідності або ступеня втрати працездатності виплати будуть довічними.

У відомстві зазначили, що документ передбачає деякі зміни.

щомісячну страхову виплату в разі нещасного випадку на виробництві збільшать до п'яти мінімальних зарплат — 40 тис. грн (зараз виплачують по 32 тис. грн);

лікарняний оплачуватимуть до 14 місяців, щоб у разі важких травм або захворювань було більше часу на відновлення;

для осіб із частковою працездатністю буде знято обмеження у три місяці у виплатах допомоги з безробіття, оскільки пошук роботи може зайняти більше часу.

Також реформа змінить підхід до підтримки ветеранів, надавши допомогу на всіх етапах: під час лікування, після його завершення і в процесі пошуку роботи.

Військові, звільнені через поранення, зможуть отримувати лікарняні у 100% грошового забезпечення (без бойових доплат) протягом усього періоду лікування.

Ветеранам, які шукають роботу, надаватимуть фінансову допомогу. Тим, хто скористається послугами Служби зайнятості, нададуть щонайменше 50% грошового забезпечення на весь час такого пошуку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Уряд починає запроваджувати пілотний проєкт із допомоги ВПО, які орендують житло у східних, центральних та південних областях України. Нові виплати стосуватимуться субсидії на оренду житла, яку можна отримати разом із субсидією на комуналку.

Пізніше "Укрпошта" анонсувала, що деякі категорії громадян зможуть отримати державну допомогу за програмою "Зимова еПідтримка" в розмірі 1 000 гривень. Гроші можна буде отримати у відділеннях.