Украинцы получат по 40 тыс. грн: что известно про реформу соцстрахования

Реформа изменит подход к поддержке ветеранов, оказав помощь на всех этапах.

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Правительство Украины планирует реформировать систему социального страхования, уделяя особое внимание поддержке уязвимых слоев населения. В рамках изменений предусмотрено значительное увеличение отдельных видов выплат. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

В Министерстве сообщили, что подготовка проекта закона о реформировании системы социального страхования для второго чтения находится в активной стадии. Цель реформы — создать современную систему поддержки, обеспечивающую пострадавших от травм или заболеваний финансовой помощью и возможностями для восстановления полноценной жизни.

Документ предусматривает:

сохранение статуса инвалидности и всех бывших групп инвалидности;

для лиц с инвалидностью, пострадавших от несчастного случая, сохранится право на выплаты на все время действия такого статуса;

в случае предоставления бессрочной инвалидности или степени потери трудоспособности выплаты будут пожизненными.

В ведомстве отметили, что документ предусматривает некоторые изменения.

ежемесячную страховую выплату в случае несчастного случая на производстве увеличат до пяти минимальных зарплат — 40 тыс. грн (сейчас выплачивают по 32 тыс. грн);

больничный будут оплачивать до 14 месяцев, чтобы в случае тяжелых травм или заболеваниях было больше времени на восстановление;

для лиц с частичной трудоспособностью будут сняты ограничения в три месяца в выплатах пособия по безработице, поскольку поиск работы может занять больше времени.

Также реформа изменит подход к поддержке ветеранов, оказав помощь на всех этапах: во время лечения, после его завершения и в процессе поиска работы.

Военные, уволенные из-за ранения, смогут получать больничные в 100% денежного довольствия (без боевых доплат) в течение всего периода лечения.

Ветеранам, которые ищут работу, будут оказывать финансовую помощь. Тем, кто воспользуется услугами Службы занятости, предоставят не менее 50% денежного довольствия на все время такого поиска.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство начинает вводить пилотный проект по помощи ВПЛ, которые арендуют жилье в восточных, центральных и южных областях Украины. Новые выплаты будут касаться субсидии на аренду жилья, которую можно получить вместе с субсидией на коммуналку.

Позже "Укрпочта" анонсировала, что некоторые категории граждан смогут получить государственную помощь по программе "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 гривен. Деньги можно будет получить в отделениях.