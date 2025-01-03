Выплаты ВПЛ: кто перестанет получать финансовую помощь уже в январе

Выплаты в 2025 году составляют 3000 грн для лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, 2000 грн для других категорий.

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В 2025 году украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают получать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Эти денежные средства предназначены для поддержки тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Выплаты были продлены до февраля текущего года, и с 1 января они начисляются автоматически. Об этом сообщает Правительственный портал.

Речь идет о таких лицах:

те, кто получает пенсию по возрасту, а размер ее меньше 9444 гривны;

лица со статусом инвалидности 1 и 2 группы;

несовершеннолетние граждане со статусом инвалидности;

дети с тяжелыми заболеваниями;

граждане Украины в возрасте до 23 лет без родительской опеки;

дети-сироты;

приемные родители и родители-воспитатели.

В 2025 году размер выплат для внутренне перемещенных лиц будет определяться их категорией. Так, украинцы со статусом инвалидности получат 3 000 гривен, аналогичная сумма предусмотрена для несовершеннолетних детей. Для остальных категорий граждан выплата составит 2 000 гривен.

Получить финансовую помощь с 1 января можно ежемесячно 15 и 28 числа.

Однако некоторые категории внутренне перемещенных лиц не могут автоматически получать выплаты. Для продолжения финансовой помощи таким людям необходимо подать заявление.

К таким людям относятся:

украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;

украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;

семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;

семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным;

дети до 14 лет, которые приехали, как ВПЛ, без родителей;

беременные женщины со сроком от 7.5 месяцев.

Также выплаты ВПЛ 2025 по заявлению могут быть назначены украинцу, который соответствует двум критериям:

ему или ей более 60 лет; он или она не получают пенсию.

При этом важно, чтобы средний доход в месяц для такой семьи на каждого получателя не был больше 9 444 гривны.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.