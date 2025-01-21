Переселенці почнуть отримувати субсидії на оренду житла: у Кабміні назвали дату

Виплату визначатимуть індивідуально для кожної сім’ї: потрібно мати офіційний договір про оренду житла і витрачати на оренду не менше 20% місячного доходу.

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Вже наприкінці місяця, 29 січня, в Україні розпочнуться виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Однак отримати кошти зможуть не всі громадяни: щоб отримати, потрібно буде мати офіційний договір про оренду житла, заключений з власником, а також підтвердити, що сім’я витрачає на оренду понад 20% сукупних доходів, як повідомив 21 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Детальніше про це розповідає Фокус.

Ще 27 грудня 2024 року Кабмін повідомляв про поширення на території всієї України субсидії на оренду житла для ВПО. Така можливість доступна для переселенців, що переїхали мешкати в будь-який український регіон, хоча раніше дія субсидії поширювалася лише на 9 українських областей.

"Це значно знизить навантаження на сімейні бюджети", – заявив Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 21 січня.

Також у Міністерстві соціальної політики України запевнили, що при формуванні субсидій будуть враховувати різницю у вартості оренди житла в різних регіонах, аби забезпечити громадянам справедливі виплати.

"Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не лише в різних регіонах, а й у великих містах і невеликих селах", – повідомляє міністерство.

Однак для того, щоб скористатися можливістю отримати субсидію від держави, необхідно дотриматися кількох умов.

Субсидія на оренду для ВПО: що потрібно зробити, щоб отримати?

Для того, щоб отримати субсидію на оренду від держави для ВПО, необхідно, щоб фінансово-майновий стан сім’ї відповідав критеріям постанови.

Передусім право на субсидію мають ті сім’ї, які орендують житло, і в яких витрати на оренду сягають 20% від всієї суми доходу, що має сім’я на місяць. Зазначимо, що раніше Кабмін повідомляв, що цей поріг складатиме 30%, однак в кінцевому результаті його зменшили.

Також громадянам необхідно знати, що ключовим інструментом програми є офіційний договір про оренду житла, який громадяни заключають із власниками будинків чи квартир. Річ у тому, що така субсидія надаватиметься індивідуально для кожної сім’ї, а її розмір буде залежати і від вартості оренди житла.

Фокус вже оприлюднював детальну інструкцію про те, хто і яким чином може оформити заявку на субсидію з оренди житла серед ВПО. Необхідну інформацію журналісти з’ясовували 13 січня.

Також 11 січня Фокус повідомляв, що потрібно робити громадянам, якщо не приходять виплати для ВПО.