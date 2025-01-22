В Украине продлили выплаты в 6500 грн: кто получит

Выплаты 6500 грн "на зиму" отныне перечислят семьям, которые в прошлом году не были включены в перечень получателей по техническим причинам.

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Кабинет министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутренне переселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство совершенствует еще одну важную социальную программу — "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ", — сказал он.

Как напомнил Шмыгаль, в декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе. Теперь в Правительстве продлили выплаты 6500 грн по программе "Теплая зима".

"Вносим изменения, чтобы семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, получили помощь. Эти средства они смогут потратить на самые неотложные нужды, в частности на теплые вещи для детей", — сообщил премьер.

Как получить 6500 грн от государства

Программа стартовала в декабре 2024 года. Тогда в Министерстве социальной политики Украины объясняли, кому будет выплата 6500 грн: она предназначена для малообеспеченных семей, семей ВПЛ с детьми и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I группы, чтобы они имели возможность приобрести теплую одежду и обувь.

Предотвращая вопросы о том, как получить 6500 грн на ребенка, в ведомстве отметили, что родителям не нужно обращаться за помощью дополнительно. Средства будут назначены и переведены на карточный счет получателя помощи. Поэтому для того, чтобы получить 6500 от Зеленского в ПриватБанке, Ощадбанке или другом банковском учреждении, нужно иметь там открытый счет, на который поступают средства по другим социальным программам.

Когда 6500 грн будет зачислено на специальный карточный счет, эта сумма не будет учитываться в среднемесячный совокупный доход семьи при оформлении других видов пособий.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.