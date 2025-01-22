В Україні продовжили виплати в 6500 грн: хто отримає

Виплати 6500 грн "на зиму" відтепер перерахують сім’ям, які торік не були включені до переліку одержувачів через технічні причини.

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Кабінет міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав у грудні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд удосконалює ще одну важливу соціальну програму — "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину з малозабезпечених сімей та з сімей ВПО", — сказав він.

Як нагадав Шмигаль, у грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисяч українців за цією програмою. Тепер в Уряді продовжили виплати 6500 грн за програмою "Тепла зима".

"Вносимо зміни, щоб сім'ї, які торік з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, отримали допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найнагальніші потреби, зокрема на теплі речі для дітей", — повідомив прем'єр.

Як отримати 6500 грн від держави

Програма стартувала в грудні 2024 року. Тоді в Міністерстві соціальної політики України пояснювали, кому буде виплата 6500 грн: вона призначена для малозабезпечених родин, родин ВПО з дітьми та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю І групи, щоб вони мали можливість придбати теплий одяг і взуття.

Запобігаючи питанням про те, як отримати 6500 грн на дитину, у відомстві зазначили, що батькам не потрібно звертатися за допомогою додатково. Кошти буде призначено та переведено на картковий рахунок отримувача допомоги. Тож для того, щоб отримати 6500 від Зеленського у ПриватБанку, Ощадбанку чи іншій банківській установі, потрібно мати там відкритий рахунок, на який надходять кошти за іншими соціальними програмами.

Коли 6500 грн буде зараховано на спеціальний картковий рахунок, ця сума не враховуватиметься до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при оформленні інших видів допомог.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.