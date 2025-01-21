Трамп зупиняє фіндопомогу іншим державам на 90 днів: чи торкнеться це України

Україна отримувала військову допомогу за програмами PDA, USAI та FMF. В указі Трампа йдеться про допомогу на розвиток іноземних держав, а програми військового фінансування напряму не згадуються.

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Після інавгурації 20 січня Дональд Трамп підписав указ про призупинення програм фінансової допомоги іншим державам на 90 днів, щоб за цей час перевірити їхню "відповідність зовнішній політиці президента Сполучених Штатів". Наразі достеменно не відомо, чи вплине це рішення на підтримку України. В тексті указу йдеться про допомогу на розвиток іноземних держав (foreign development assistance funds), а про військову допомогу не згадується.

Україна отримувала допомогу за програмами PDA (Presidential Drawdown Authority), USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) та FMF (Foreign Military Financing). Рішення про виділення цих коштів із бюджету країни ухвалював Конгрес США.

У тексті президентського указу оговорено, що він "має виконуватися відповідно до чинного законодавства та за наявності асигнувань". Журналісти інформагентства Reuters зазначають, що не зрозуміло, яким чином і яке саме фінансування може бути скорочене, бо федеральний бюджет США встановлює Конгрес, а не президент. Також не ясно, яких саме країн, програм і організацій торкнеться "переоцінка".

Нагадаємо, 47-й президент США в перший день своєї другої каденції ініціював вихід США з ВООЗ і Паризької кліматичної угоди, призупинив заборону на використання мережі TikTok й оголосив надзвичайний стан в енергетиці та на південному кордоні країни.

Крім того, Трамп підписав укази про боротьбу з наркокартелями, повернення смертної кари й помилував понад 1 500 своїх прихильників, засуджених за штурм Капітолія 2021 року.

9 січня США оголосили про останній пакет допомоги Україні від адміністрації попереднього президента Джо Байдена на суму 500 млн доларів.