Мігранти з Мексики, боротьба з картелями та енергетика: Трамп підписав перші укази (відео)

Дональд Трамп збирається підписати близько 100 указів протягом кількох годин після інавгурації. Насамперед президент США оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою та у сфері енергетики.

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Президент США Дональд Трамп розпочав підписувати перші укази. Очікується, що він підпише близько 100 указів протягом кількох годин після вступу на посаду, повідомила газета The New York Times.

Директиви охоплять широке коло життя американців і стосуватимуться імміграційної, кліматичної та енергетичної політики, а також ініціатив щодо призначень у федеральному уряді.

Перші укази Трампа можуть мати такий вигляд:

оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, відправка військових на кордон і відновлення будівництва прикордонної стіни;

помилування понад 1 500 осіб, засуджених за штурм Капітолію, заворушення прихильників Трампа в січні 2021 року, коли вони не погодилися з перемогою демократа Джо Байдена і хотіли захопити Конгрес;

відновлення федеральної смертної кари;

зазначення в паспортах біологічної статі людини, яку вказали лікарі під час народження;

скасування рішення демократів про політику різноманітності та рівності.

Один з указів Трампа визнає наркокартелі іноземними терористичними організаціями (FTO) і глобальними терористами (SDGT). Це дасть змогу США вводити проти них санкції.

Агентство Reuters пише, що Трамп планує підписати указ про оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці для поповнення стратегічних запасів нафти та її подальшого експорту по всьому світу.

Члени команди Трампа також хочуть провести кардинальні зміни в підтримці електромобілів. Укази Трампа, ймовірно, будуть спрямовані на скасування кліматичних норм адміністрації Байдена для електростанцій, припинення паузи в експорті скрапленого газу та інше.

Нагадаємо, екскандидат у президенти США Вівек Рамасвамі, який назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом", відмовився працювати в Департаменті урядової ефективності.

Фокус раніше писав, як за кілька хвилин до присяги Трамп намагався поцілувати дружину Меланію, але її крислатий капелюх від бренду Eric Javits не дав йому змоги це зробити.