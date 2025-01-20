Мигранты из Мексики, борьба с картелями и энергетика: Трамп подписал первые указы (видео)

Дональд Трамп собирается подписать около 100 указов в течение нескольких часов после инаугурации. Прежде всего президент США объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и в сфере энергетики.

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Президент США Дональд Трамп приступил к подписи первых указов. Ожидается, что он подпишет около 100 указов в течение нескольких часов после вступления в должность, сообщила газета The New York Times.

Директивы охватят широкий круг жизни американцев и затронут иммиграционную, климатическую и энергетическую политику, а также инициативы по назначениям в федеральном правительстве.

Первые указы Трампа могут выглядеть так:

объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой, отправка военных на границу и возобновление строительства пограничной стены;

помилование более 1 500 человек, осужденных за штурм Капитолия, беспорядки сторонников Трампа в январе 2021 года, когда они не согласились с победой демократа Джо Байдена и хотели захватить Конгресс;

восстановление федеральной смертной казни;

указание в паспортах биологического пола человека, указанного врачами при рождении;

отмена решения демократов о политике разнообразия и равенства.

Один из указов Трампа признает наркокартели иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT). Это позволит США водить против них санкции.

Агентство Reuters пишет, что Трамп планирует подписать указ об объявлении чрезвычайной ситуации в энергетике для пополнения стратегических запасов нефти и ее последующего экспорта по всему миру.

Члены команды Трампа также хотят провести кардинальные изменения в поддержке электромобилей. Указы Трампа, вероятно, будут направлены на отмену климатических норм администрации Байдена для электростанций, прекращение паузы в экспорте сжиженного газа и прочее.

Напомним, экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, назвавший президента Украины Владимира Зеленского "нацистом", отказался работать в Департаменте правительственной эффективности.

Фокус ранее писал, как за несколько минут до присяги Трамп пытался поцеловать жену Меланию, но ее широкополая шляпа от бренда Eric Javits не позволила ему это сделать.