Называл Зеленского "нацистом": республиканец Рамасвами ушел из департамента Илона Маска

Экс-кандидат в президенты США хочет баллотироваться на пост губернатора штата Огайо и не сможет совмещать две должности. Вивек Рамасвами не раз говорил, что Украина далека от образца демократии.

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Основатель биофармацевтической компании Roivant Sciences и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не будет работать в Департаменте правительственной эффективности (DOGE). Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Создание департамента инициировал американский миллиардер Илон Маск. Отказ Рамасвами не связан с разногласиями во взглядах с ним. Вероятно, он принял такое решение из-за невозможности одновременно баллотироваться на пост губернатора штата Огайо и быть сопредседателем DOGE.

Команда Дональда Трампа в ноябре 2024 года сообщила, что Маску и Рамасвами предложили должности глав Департамента правительственной эффективности. Новый орган будет взаимодействовать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением.

Рамасвами прославился антиукраинской позицией — он назвал президента Владимира Зеленского "нацистом". Во время дебатов кандидатов от республиканцев Рамасвами сказал, что "Украина не является образцом демократии".

"Это страна [Украина], которая запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все СМИ в одно государственное телевидение. Это не демократично. Она пригрозила не проводить выборы в этом году, если США не выделит больше денег. Они прославляли нациста в своих рядах — комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский. Это не демократично", — говорил он.

Предприниматель также поддерживал идею прекратить российско-украинскую войну и оставить РФ часть Донбасса. Внешнеполитическая стратегия США времен Джо Байдена по Украине "толкала Россию в объятия Китая". Этого сближения, по его мнению, нельзя допускать.

Напомним, на инаугурацию Дональда Трампа 20 января прибыл демократ Джон Феттерман. Мужчина шокировал присутствующих своим внешним видом — он надел шорты на голые ноги.

Фокус также рассказывал о курьезном инциденте во время инаугурации Трампа с бывшим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Чтобы доказать свою личность, он показывал охранникам свой профиль в Википедии.