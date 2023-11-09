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Политика Российско-украинская война

Кандидат в президенты США назвал Зеленского "нацистом" и раскритиковал правительство Украины

Вивек Рамасвами
Фото: "Газета" | Кандидат в президенты США раскритиковал правительство Украины

По словам Вивека Рамасвами, Украина не является "образцом демократии", ведь власти запрещают оппозиционные партии.

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Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в ходе дебатов окрестил украинского лидера Владимира Зеленского "нацистом". Его избирательный штаб в настоящее время старается уточнить формулировку данного высказывания. Об этом пишет The Hill.

В ходе дебатов Рамасвами отметил, что, по его мнению, Украина не является "иллюстрацией демократии".

"Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все средства массовой информации в одно государственное телевидение. Это не демократично. Она пригрозила не проводить выборы в этом году, если США не выделит больше денег. Это не демократично. Они прославляли нациста в своих рядах — комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский. Это не демократично", — сказал он.

После дебатов представители предвыборного штаба Рамасвами заявили, что его высказывания о нацистах не относились к Зеленскому.

По их словам, Рамасвами скорее имел в виду инцидент в канадском парламенте, связанный с украинско-канадским ветераном Ярославом Гунько, бывшим участником дивизии СС "Галичина".

Что известно про высказывания Вивека Рамасвами о войне в Украине

25 августа кандидат в президенты США индийского происхождения Вивек Рамасвами вновь выступил со скандальным заявлением по поводу войны в Украине. На вопрос журналиста "Голос Америки" о том, почему он выступает против военной поддержки Украины, политик ответил, что это "не отвечает интересам Америки".

19 августа кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выступил с аналогичным заявлением, в котором предложил прекратить военные действия в Украине, сохранив за РФ часть Донбасса. По мнению политика, стратегия США относительно Украины толкает Россию в объятия Китая, и это сближение является самой большой угрозой для Америки.