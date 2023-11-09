Кандидат у президенти США назвав Зеленського "нацистом" і розкритикував уряд України

За словами Вівека Рамасвамі, Україна не є "зразком демократії", адже влада забороняє опозиційні партії.

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Претендент на пост президента США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі під час дебатів охрестив українського лідера Володимира Зеленського "нацистом". Його виборчий штаб наразі намагається уточнити формулювання цього висловлювання. Про це пише The Hill.

Під час дебатів Рамасвамі зазначив, що, на його думку, Україна не є "ілюстрацією демократії".

"Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вона об'єднала всі засоби масової інформації в одне державне телебачення. Це не демократично. Вона пригрозила не проводити вибори цього року, якщо США не виділить більше грошей. Це не демократично. Вони прославляли нациста у своїх лавах — коміка у штанах-карго, людину, на ім'я Зеленський. Це не демократично", — сказав він.

Після дебатів представники передвиборчого штабу Рамасвамі заявили, що його висловлювання про нацистів не стосувалися Зеленського.

За їхніми словами, Рамасвамі радше мав на увазі інцидент у канадському парламенті, пов'язаний з українсько-канадським ветераном Ярославом Гуньком, колишнім учасником дивізії СС "Галичина".

Що відомо про висловлювання Вівека Рамасвамі про війну в Україні

25 серпня кандидат у президенти США індійського походження Вівек Рамасвамі знову виступив зі скандальною заявою щодо війни в Україні. На запитання журналіста "Голос Америки" про те, чому він виступає проти військової підтримки України, політик відповів, що це "не відповідає інтересам Америки".

19 серпня кандидат у президенти США Вівек Рамасавамі виступив з аналогічною заявою, в якій запропонував припинити військові дії в Україні, зберігши за РФ частину Донбасу. На думку політика, стратегія США щодо України штовхає Росію в обійми Китаю, і це зближення є найбільшою загрозою для Америки.