Поддержку нужно прекращать: конкурент Трампа сказал, как можно сохранить суверенитет Украины

В разговоре с журналистом Вивек Рамасвами заявил, что российско-украинская война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и прекратит финансирование.

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Кандидат в президенты США индийского происхождения Вивек Рамасвами вновь выступил со скандальным заявлением по поводу войны в Украине. На вопрос журналиста "Голос Америки" о том, почему он выступает против военной поддержки Украины, политик ответил, что это "не отвечает интересам Америки". Видео было опубликовано 24 августа.

Небольшой диалог между Рамасвами и журналистом состоялся после праймериз, на которых кандидат в президенты призвал прекратить военную поддержку Украины. После этих слова он попал под шквал критики со стороны бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая обвинила политического новичка в попытке встать на сторону убийцы в лице Владимира Путина.

Рамасвами убежден, что прекращение войны в Украине якобы поможет сохранить ее суверенитет, при этом он добавил что война может закончиться моментально, как только Вашингтон перестанет вмешиваться в ситуацию и прекратит финансирование.

"Мой план прекращения войны в Украине на самом деле будет лучше для Украины. По крайней мере, она выйдет из войны с сохранением суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать ее", — заявил кандидат.

Рамасвами также упомянул ситуацию в Афганистане во время присутствия там советских войск. По его словам, если следующий украинский президент получит вооружение на пару сотен млрд долларов, то ситуация может "зайти далеко".

"К власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник с американской военной техникой на пару сотен млрд долларов. Точно так же, как это произошло после вторжения советских войск в Афганистан. И вы видите, как далеко это зашло", — сказал Рамасвами.

Напомним, 19 августа кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выступил с аналогичным заявлением, в котором предложил прекратить военные действия в Украине, сохранив за РФ часть Донбасса. По мнению политика, стратегия США относительно Украины толкает Россию в объятия Китая, и это сближение является самой большой угрозой для Америки.