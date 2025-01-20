Показал Википедию: экс-премьера Польши полиция задержала перед инаугурацией Трампа (видео)

Полиция требовала у Матеуша Моравецкого дополнительное подтверждение, что он не террорист, свидетельствуют видео из соцсетей. Политик заявил, что видео из соцсетей — это ложь и манипуляция.

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Инаугурация Трампа, которая происходит 20 января 2024 года, сопровождается усиленными мерами безопасности, из-за чего на улицах работает много правоохранителей. Один из них проявил бдительность и начал проверять документы у прохожего, который оказался экс-премьер-министром Польши (2017-2023 гг.), сенатором Сейма, одним из руководителей партии "Право и справедливость" Матеушем Моравецким. О том, как Моравецкому пришлось показывать страницу в Википедии вместо документов, рассказали на польском портале Radio Zet.

Журналисты рассказали о ситуации с Моравецким, которую в Вашингтоне зафиксировали на видео в воскресенье 19 января. На записи видно, как Матеуш Моравецкий общается с полицейскими и показывает им что-то на экране смартфона. Слышно, как он что-то спрашивает, а собеседник-американец показывает рукой, куда ему, вероятно, нужно идти. На портале Radio Zet заверили, что у Моравецкого полиция требовала показать документы. При этом поляк показывал персональную страницу на портале "Википедии", но не заметно, вытаскивал ли удостоверение личности.

Медиа опубликовало видео, размещенное в соцсети X (Twitter). Автор контента — человек с ником Oliya Scootercaster, который указал, что является "украинско-американской журналисткой".

"Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить Национальную гвардию, кто он такой. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает им свою страницу в Википедии", — пояснила автор в X.

Инаугурация Трампа — детали инцидента с Моравецким

Польский топ-политик в X объяснил, что именно произошло во время инаугурации Трампа. По его словам, он направлялся на интервью телеканалу Fox News, оказался посреди митинга в Вашингтоне и заблудился. Чтобы выяснить, в каком направлении идти, он обратился в полицию, а правоохранитель, в свою очередь, действительно попросил у него документы. Политик отметил, что ничего чрезвычайного не произошло — после установления личности ему показали дорогу.

"Дамы и господа, первый и самый важный фрагмент истории, который вы слышите из Вашингтона, — это ложь. [Я рассказал] всю правду о том, что произошло вчера в Вашингтоне. Остальное — манипуляции", — заявил поляк 20 января.

Отметим, издание Bild рассказало о торжественном ужине, который состоялся в воскресенье по случаю инаугурации Трампа. Медиа сообщило, что за участие в ужине каждый гость платил по 2 млн долл., которые предназначались для оплаты инаугурации.

Напоминаем, агентство Reuters написало о содержании первых указов 47 президента США, которые будут, среди прочего, посвящены мигрантам и смертной казни.