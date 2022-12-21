"Боялись покушения": СМИ выяснили, как готовился визит Зеленского в США

По данным источника журналистов, близкого к Зеленскому, из-за высокого риска для безопасности президента Украины представителям правительства, а также сотрудникам посольства США не сообщали о графике визита.

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Перелет президента Украины Владимира Зеленского в США сопровождался усиленными мерами безопасности из-за опасений возможных покушений со стороны РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники близкие к президенту Украины.

По данным источника, из-за такой угрозы высокопоставленным представителям правительства, а также сотрудникам посольства в США не сообщалось о графике визита Зеленского.

Известно также, что Зеленский уже давно хотел посетить США, однако важно было учитывать ряд факторов.

Краткосрочная зарубежная поездка не должна была поставить под угрозу положение в Украине.

График визита также необходимо было согласовать с Белым домом, а перелет Зеленского сопровождался американской военной авиацией.

По словам источника, Зеленский не хотел бы ехать в США, если бы не было существенных подвижек в двусторонних отношениях. Однако после подтверждения планов администрации Байдена предоставить Киеву новый пакет военной, в том числе системы ПВО Patriot, Зеленский посчитал это серьезным шагом в отношениях США и Украины.

Напомним, что в Белом доме началась встреча президентов Байдена и Зеленского. Украинский лидер передал главе Белого дома высокую награду — Крест Боевых Заслуг, — поблагодарил руководство и народ Соединенных Штатов.

Ранее Фокус сообщал, что бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский во время визита и своего выступления в Конгрессе будет делать акцент на том, что поддержка Украины выгодна США.