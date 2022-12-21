В Белом доме началась встреча Байдена и Зеленского (фото, видео)

Украинский президент вручил главе Белого дома высокую награду — Крест Боевых Заслуг, поблагодарил Джо Байдена и Конгресс США за поддержку, а также выразил признательность американскому народу.

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Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден 21 декабря встретили украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме. Главы государств обменялись словами приветствия, после чего американский лидер пригласил своего коллегу на экскурсию по Белому дому, сообщает агентство Bloomberg.

"Хорошо, что ты приехал!" — обратился Байден к Зеленскому.

Как сообщает телеканал СNN, после общения обоих лидеров с журналистами из Белого дома Зеленский вручил президенту США Джо Байдену высокую награду — Крест Боевой Заслуги.

[ + – ] Джо Байден вместе со своей супругой приветствуют Владимира Зеленского Фото: Bloomberg

Украинский президент поблагодарил Байдена и Конгресс США за поддержку, а также выразил признательность американскому народу.

[ + – ] Зеленский вручил БайденуКрест Боевой Заслуги

"Большое вам спасибо, господин президент. Конечно, спасибо за двухпартийную поддержку, спасибо Конгрессу и спасибо от наших простых людей вашим простым людям, американцам. Я очень признателен", — сказал он.

Затем Зеленский вручил Байдену награду героя, которую, по его словам, он передал от капитана украинской армии, сражавшегося на Донбассе.

"Один парень, который действительно, действительно герой, настоящий капитан, и он попросил меня передать его награду президенту Байдену. Он сказал: дайте это очень храброму президенту, и я хочу дать Вам этот крест ", — сказал Зеленский.

В свою очередь Байден поблагодарил украинского лидера за такую честь, и сказал, что передаст эту награду своему сыну, который воевал в Ираке.

"Незаслуженно, но очень ценно, спасибо. У нас здесь есть традиция, и я передам ее ему. У моего сына, который воевал в Ираке, есть так называемая командная награда. Вы видели эти медали, которые мы получаем на поле боя? Я позабочусь о том, чтобы он получил одну из них. Спасибо",- ответил Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом США в 19:30 по восточному времени (22 декабря в 02:30 по киевскому времени). После встречи глав государств ожидается совместная пресс-конференция.