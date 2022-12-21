Американские военные самолеты сопровождали рейс Зеленского в США, — СМИ

Американское руководство активно участвовало в обеспечении безопасного визита Зеленского в Америку и обратно в Украину. Это первая зарубежная поездка президента Украины с начала масштабного вторжения российских войск.

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Для перелета украинского президента Владимира Зеленского в США сегодня, 21 декабря, была привлечена американская военная авиация. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

Американское руководство активно участвовало в обеспечении безопасного перелета для визита Зеленского в Америку и возвращения обратно в Украину.

Это первый зарубежный визит президента Украины с начала масштабного вторжения российских войск.

"В конечном итоге, это было его личное решение, — пояснил высокопоставленный представитель администрации. — Он решил, что предложенные меры безопасности — подходящие. Мы их согласовали и выполнили".

Глава украинского государства планирует сразу же вернуться в Украину после выступления в Конгрессе. Ожидается, что визит продлится только несколько часов. Он вылетел в США из польского аэропорта в Жешуве.

Местные СМИ сняли видео с Зеленским на вокзале Перемишля, города, расположенного рядом с украинской границей. Сообщается, что кадры были сняты в среду, 21 декабря, но место съемок не называют.

"Спектр вооружений Украины расширяется", — так в Кремле высказались о визите Зеленского в США. Поездка в Вашингтон, по мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, якобы ничего хорошего Украине не сулит.

Ранее Фокус сообщал о том, что будет обсуждать Зеленский и Байден 21 декабря. По данным издания Politico, Зеленский запросит у американских властей поставки ракет ATACMS, которые позволят наносить удары в глубоком тылу российских войск, дальность ракет ATACMS — до 280 км. Также речь идет об ударных беспилотниках, комплектующихся высокоточными снарядами Hellfire.