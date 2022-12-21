Американські військові літаки супроводжували рейс Зеленського до США, — ЗМІ

Американське керівництво брало активну участь у забезпеченні безпечного візиту Зеленського до Америки і назад до України. Це перша закордонна поїздка Президента України від початку масштабного вторгнення російських військ.

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Для перельоту українського Президента Володимира Зеленського до США сьогодні, 21 грудня, було залучено американську військову авіацію. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в уряді США.

Американське керівництво брало активну участь у забезпеченні безпечного перельоту для візиту Зеленського до Америки та повернення назад до України.

Це перший закордонний візит Президента України від початку масштабного вторгнення російських військ.

"Зрештою, це було його особисте рішення, — пояснив високопосадовець адміністрації. — Він вирішив, що запропоновані заходи безпеки — відповідні. Ми їх узгодили і виконали".

Глава української держави планує одразу ж повернутися до України після виступу у Конгресі. Очікується, що візит триватиме лише кілька годин. Він вилетів до США з польського аеропорту у Жешуві.

Місцеві ЗМІ зняли відео із Зеленським на вокзалі Перемишля, міста, розташованого поряд з українським кордоном. Повідомляється, що кадри було знято в середу, 21 грудня, але місце зйомок не називають.

"Спектр озброєнь України розширюється", — так у Кремлі висловилися про візит Зеленського до США. Поїздка до Вашингтона, на думку прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, нібито "нічого хорошого Україні не обіцяє".

Раніше Фокус повідомляв про те, що обговорюватиме Зеленський та Байден 21 грудня. За даними видання Politico, Зеленський запросить у американської влади постачання ракет ATACMS, яка дозволить завдавати ударів у глибокому тилу російських військ, дальність ракет ATACMS — до 280 км. Також йдеться про ударні безпілотники, що комплектуються високоточними снарядами Hellfire.