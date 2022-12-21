"Спектр озброєнь України розширюється": у Кремлі про візит Зеленського до США

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, номенклатура озброєнь, що поставляються Києву, зростає. Втім, заявив він, Україні це нібито "не обіцяє нічого доброго".

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про озброєння, які Київ отримує від країн Заходу. Він зазначив, що постачання зброї триває і розширюється спектр цих озброєнь. Про це повідомляє "МК".

"Продовжуються постачання озброєнь, розширюється номенклатура озброєнь, що поставляються", — заявив Пєсков, додавши, що, на його думку, Україні це нібито "не обіцяє нічого доброго".

Пєсков висловився і про візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. За його словами, в РФ від цієї поїздки нічого хорошого не чекають.

У середу, 21 грудня, з'явилися повідомлення про візит українського лідера до Вашингтона, інформацію підтвердили у Білому домі, а потім і сам Зеленський.

Очікується, що президент виступить у Конгресі, після чого проведе переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Нагадаємо, що в ОП назвали чотири основні завдання, які Зеленському доведеться вирішити під час візиту до Вашингтона. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що в ході переговорів з Байденом він зможе пояснити реальну ситуацію в Україні, а також повідомити яке озброєння необхідне ЗСУ та навіщо.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Politico, під час візиту Зеленського до США він зробить офіційний запит про постачання Україні ударних БПЛА та ракет ATACMS.