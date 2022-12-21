"Спектр вооружений Украины расширяется": в Кремле о визите Зеленского в США

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, номенклатура поставляемых Киеву вооружений растет. Впрочем, заявил он, Украине это якобы "не сулит ничего хорошего".

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о вооружениях, которые Киев получает от стран Запада. Он отметил, что поставки оружия продолжаются и расширяется спектр этих вооружений. Об этом сообщает "МК".

"Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений", — заявил Песков, добавив, что, по его мнению, Украине это якобы не сулит ничего хорошего.

Песков высказался и о визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. По его словам, в РФ от этой поездки ничего хорошего не ждут.

В среду, 21 декабря, появились сообщения о визите украинского лидера в Вашингтон, информацию подтвердили в Белом доме, а затем и сам Зеленский.

Ожидается, что президент выступит в Конгрессе, после чего проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

Напомним, что в ОП назвали четыре основные задачи, которые Зеленскому понадобится решить во время визита в Вашингтон. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в ходе переговоров с Байденом он сможет объяснить реальную ситуацию в Украине, а также сообщить какое вооружение необходимо ВСУ и зачем.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Politico, во время визит Зеленского в США он сделает официальный запрос о поставках Украине ударных БПЛА и ракет ATACMS.