Поїздка Зеленського у США: в ОП назвали 4 основні завдання під час візиту до Вашингтона

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що переговори з президентом США Джо Байденом дозволять пояснити реальну ситуацію в Україні, яке озброєння потребують ЗСУ і навіщо воно їм.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "надзвичайно важливий" візит президента Володимира Зеленського до США 21 грудня спростує спроби Росії показати, що американсько-українські відносини остигають. Про це він сказав у коментарі виданню Reuters.

За його словами, поїздка Зеленського, зокрема, переговори з президентом США Джо Байденом, дадуть можливість пояснити реальну ситуацію в Україні, яке озброєння потребують ЗСУ і навіщо воно їм.

"Офіційний візит пана Зеленського до Сполучених Штатів, який розпочався відразу після його візиту до найгарячішої точки війни — Бахмут, — надзвичайно символічний. І надзвичайно знаменний", — каже Подоляк.

Радник глави ОП додав, що президент України зможе показати американській політичній еліті реальний масштаб війни, її справжній характер та важливість її завершення на правильних умовах.

"Четверте — зброя, зброя та ще раз зброя. Важливо особисто пояснити, навіщо нам потрібні ті чи інші види озброєнь. Зокрема, бронетехніка, новітні системи ПРО та ракети великої дальності", — сказав він.

Михайло Подоляк додав, що візит президента до Вашингтона активізує та оптимізує ключові галузі військової співпраці, ще більше мобілізує двопартійну політичну підтримку та чіткіше намалює картину майбутнього, якщо війна не буде завершена правильно.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський повідомив, що вирушив до США на зустріч із Джо Байденом. Це перша закордонна подорож президента з моменту вторгнення РФ. Американський лідер під час його візиту може оголосити про надання ЗСУ допомоги на $2 млрд та систем ППО Patriot.

ЗМІ писали, що Україна запросить у США ударні БПЛА та ракети ATACMS. Ракети ATACMS дозволять бити на дистанцію до 280 км, а безпілотники завдавати ударів високоточними снарядами Hellfire.