Обговорять стратегію війни: Зеленський вирушив до США на зустріч із Байденом

Президент України здійснює першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Американський лідер під час його візиту може оголосити про надання ЗСУ допомоги на $2 млрд та систем ПРО Patriot.

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Президент України Володимир Зеленський вирушив до США, там він зустрінеться із президентом Джо Байденом. Про це глава держави написав у Twitter.

"Відправився до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з Байденом обговоримо співпрацю України та США", — заявив Зеленський.

Український президент також збирається виступити в Конгресі та провести низку двосторонніх зустрічей. Це стане першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Зеленський та Байден обговорять стратегію війни

У Білому домі уточнили, що Зеленський їде до Вашингтона на запрошення Байдена, щоб обговорити подальші стратегічні дії на полі бою. Президенти поговорять про санкції для російської економіки та ВПК, допомогу в економічному та енергетичному секторах, а також про гуманітарну допомогу.

"У нього буде можливість виступити тут, у Білому домі, а потім піднятися на Капітолійський пагорб. Візит Зеленського до Вашингтона обговорили під час переговорів з Байденом телефоном 11 грудня. І Білий дім офіційно запросив президента Зеленського приїхати в середу, 21 грудня", — зазначила пресслужба відомства.

[ + – ] Зеленський 20 грудня був у найгарячій точці на фронті Фото: Getty

Окрім зустрічі з Байденом, за даними Білого дому, Зеленський може зустрітися із основними членами президентської команди з нацбезпеки та міністрами. У Зеленського заплановано пресконференцію та виступ на засіданні Конгресу.

Під час візиту Байден оголосить про пакет військової допомоги США на 2 мільярди доларів, до якого увійдуть системи протиракетної оборони Patriot, додали у Білому домі.

Нагадаємо, що 20 грудня Зеленський був у найгарячій точці на фронті – у місті Бахмут Донецької області. Він відвідував передові позиції та нагороджував військових медалями.

Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу LCI 17 грудня розповів, що готовий до поєдинку з президентом РФ Володимиром Путіним "віч-на-віч і дати йому по обличчю хоч завтра".