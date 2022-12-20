Нагородив військових і перевірив позиції: Зеленський відвідав Бахмут на 300-й день війни (фото)

Президент України прибув із неоголошеним візитом у найгарячішу точку на фронті. Судячи з фото з міста, разом із ним приїхала й заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом у місто Бахмут Донецької області, найгарячішу точку на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації", — зазначив він.

Візит президента в Бахмут підтвердив "Суспільному" його прессекретар Сергій Никифоров. За словами речника глави держави, Зеленський відвідав передові позиції, нагородив бійців медалями та цінними подарунками.

"З Бахмута президент уже поїхав", — заявив Никифоров.

Судячи з кадрів із міста, разом із Зеленським приїхала й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Понад 1 300 кілометрів активних бойових дій. З травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде. Бахмут ламає не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на зміну виснаженої армії окупантів", — заявляв президент у відеозверненні напередодні ввечері, 19 грудня.

Зеленський подякував бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінну та весь Донбас.

"Регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні. Росія руйнує його просто до випаленої землі. Така жорстокість ворогові нічого не дасть", — підсумував він.

Нагадаємо, що за даними українських військових російські окупанти змінили тактику в наступі на Донбасі, але їм все одно не вдається прорвати оборону ЗСУ в Бахмуті.

8 грудня у мережі з'явилися відео Бахмута з висоти пташиного польоту. У місті не залишилося цілих житлових будинків, Росія зосередила для штурму міста всі можливі сили.