Наградил военных и проверил позиции: Зеленский посетил Бахмут на 300-й день войны (фото)

Президент Украины прибыл с необъявленным визитом в самую горячую точку на фронте. Судя по фото из города, вместе с ним приехала и замминистра обороны Анна Маляр.

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20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в город Бахмут Донецкой области, самую горячую точку на фронте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Зеленский в Бахмуте. Самый смелый Президент самой смелой нации", — отметил он.

Визит президента в Бахмут подтвердил "Суспільному" его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По словам спикера главы государства, Зеленский посетил передовые позиции, наградил бойцов медалями и ценными подарками.

"Из Бахмута президент уже уехал", — заявил Никифоров.

Судя по кадрам из города, вместе с Зеленским приехала и замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Более 1300 километров активных боевых действий. С мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет. Бахмут ломает не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на смену истощенной армии оккупантов", — заявлял президент в видеообращении накануне вечером, 19 декабря.

Зеленский поблагодарил бойцов, которые героически держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременную и весь Донбасс.

"Регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине. Россия разрушает его просто до выжженной земли. Такая жестокость врагу ничего не даст", — подытожил он.

Напомним, что по данным украинских военных российские оккупанты изменили тактику в наступлении на Донбассе, но им все равно не удается прорвать оборону ВСУ в Бахмуте.

8 декабря в сети появились видео Бахмута с высоты птичьего полета. В городе не осталось целых жилых домов, Россия сосредоточила для штурма города все возможные силы.