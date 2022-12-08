Целых домов не осталось: появилось видео Бахмута, который ВС РФ штурмуют пятый месяц

По словам военных экспертов, Россия сосредоточила все возможные силы на захвате и уничтожении Бахмута, хотя он не представляет особой стратегической важности.

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Российские военные постоянными обстрелами практически уничтожили город Бахмут в Донецкой области. Видео, на котором город заснят с высоты птичьего полета, опубликовал местный Телеграм-канал.

На кадрах видно, что в городе не осталось целых жилых домов: ни частных, ни многоэтажек. Вместо жилых районов — остовы разрушенных артиллерией многоквартирных домов. От некоторых домов остались только фундаменты.

Заметим, что российские оккупанты пытаются штурмовать Бахмут уже на протяжении пяти месяцев.

Каким был Бахмут до вторжения России в Украину

Бахмут — это город в Донецкой области Украины, административный центр Бахмутского района и Бахмутской городской общины. До укрупнения одноименного района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав, будучи городом областного значения.

Был основан в 1571 году как пограничная "Бахмутовская сторожа", позже превратившаяся в укрепленную слободку. В 1783 году Бахмут получил статус города.

В 1924 году был переименован в Артемовск в честь советского государственного деятеля Ф. А. Сергеева, известного по псевдониму Артем. После декоммунизации в 2016 году город получил обратно свое историческое название.

До полномасштабной войны с РФ в Бахмуте были расположены предприятия, занимающиеся добычей каменной соли, производством стройматериалов, машиностроением. В городе также было расположено крупнейшее предприятие в Восточной Европе по производству игристых вин классическим бутылочным методом.

Районы города между собой соединяли городские автобусы и троллейбусы.

Численность населения Бахмута на 1 июня 2017 составила 75,9 тыс. человек.

Напомним, бои за Бахмут и Кременную стали самыми горячими на востоке Украины. Украинские войска находятся в считанных километрах от города Кременная, откуда будет прямой выход на Северодонецк. Тем временем, ВС РФ медленно продвигаются к Бахмуту.

Несколько ранее в ОП посоветовали россиянам забыть о захвате Бахмута. По словам Михаила Подоляка, Россия бросает на захват города много сил, хотя тот не представляет для нее стратегической ценности. Все ради желания доказать, что еще может победить в войне.