"Готовьтесь к трибуналу": в ОП посоветовали россиянам забыть о захвате Бахмута

По словам Михаила Подоляка, Россия бросает на захват города много сил, хотя тот не представляет для нее стратегической ценности. Все ради желания доказать, что еще может победить в войне.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал руководство России отказаться от идеи захватить украинский город Бахмут в Донецкой области. Чиновник посвятил ему новый пост в Twitter.

Михаил Подоляк пишет, что Кремль бросает в бой тысячи военных, недавно мобилизованных россиян, заключенных и наемников, которые гибнут в попытках захватить Бахмут. Он обратил внимание, что город не представляет особой стратегической ценности — Россия просто пытается доказать сама себе, что она еще может чего-то достичь на войне в Украине.

"Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте — Ялтинскому трибуналу", — заявил представитель ОП.

Ранее писали, что по состоянию на 2 декабря российские войска медленно продвигаются в направлении Бахмута, несмотря на большие потери. Аналитики Института изучения войны считают, что ВС РФ могут взять город, потратив очень много сил, но особо от этого не выиграют.

Боевые потери россиян под Бахмутом уже превышают любые преимущества, которые они могут получить от захвата города. С конца мая они бросили на поле боя большое количество солдат и техники, но смогли продвинуться лишь на несколько километров. Ситуация напоминает тактику российских войск при захвате Северодонецка и Лисичанска в начале войны, но эти два города были намного важнее Бахмута.

Как сообщал Фокус, Бахмут стал одной из самых горячих точек на войне в Украине. Бои за город ведутся уже несколько месяцев, Россия бросает в наступление колоссальные силы, стремясь получить хотя бы одну победу на фоне постоянных поражения. Однако бойцы ВСУ все еще держатся и признают: ситуация тяжелая, но не критическая.