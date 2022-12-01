Бахмут стал ловушкой: в ISW рассказали о значительных потерях ВС РФ под Донецком

В течение месяцев тяжелых боев силы противника значительно истощились. Большие потери перевешивают любые оперативные преимущества, которые россияне могут получить от взятия Бахмута.

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Вооруженные силы РФ не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области, продолжая истощать свои силы на данном направлении. Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 30 ноября, российское военное командование совершенно не извлекло уроков из предыдущих кампаний с большим количеством жертв и тратит огромный ресурс на цели ограниченного оперативного или стратегического значения.

"С конца мая российские силы постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, а в последующие шесть месяцев они добивались успехов лишь на расстоянии порядка нескольких километров", — отмечают эксперты.

Такая схема действий очень напоминает предыдущие действия оккупантов при захвате Северодонецка и Лисичанска в начале войны. То есть командование ВС РФ сосредоточили большие силы, чтобы взять под контроль два города, которые имели ограниченное оперативное и стратегическое значение. Но в течение месяцев тяжелых боев численность живой силы и техники противника заметно истощились.

Эксперты считают, что в итоге два города были захвачены, однако этот тактический успех обернулся незначительной оперативной выгодой, поскольку российское наступление на востоке затем достигло кульминации и остановилось на тех рубежах, которые были заняты в начале июля.

Исходя из этого, в ISW полагают, что даже если российские войска продолжат продвижение к Бахмуту и заставят украинских защитников выйти из города, как это было в Лисичанске, сам Бахмут не принесет им большой оперативной пользы. А потери после изнурительных боев намного перевешивают любые оперативные преимущества, которые россияне могут получить от взятия Бахмута.

Кроме того, концентрация больших сил ВС РФ на этом направлении позволяет ВСУ продолжить контрнаступательные операции на других направлениях, подытожили эксперты.

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Ранее в Институте изучения войны отметили, что незначительное продвижение российских войск на Донецком направлении не служит предвестником неизбежного окружения ВСУ в районе Бахмута. Хотя российские источники заявляют об "успехах" на этом направлении, которые на поверку могут оказаться не соответствующими действительности.