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Военный Фокус Российско-украинская война

Бахмут — крепость. Почему этот город на Донбассе стал самой горячей точкой на фронте

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Фото: Getty Images | Бахмут, а также Авдеевка в Донецкой области – самые горячие точки на фронте

Происходит не стабилизация фронта, идет позиционная война. Самые ожесточенные бои – под Бахмутом.

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"Бахмут превратился в сокрушительный водоворот для армий обеих стран. Месяцами они бросали большое количество войск и техники в бои близ города, поскольку россияне предпринимают отчаянные попытки захватить город, а украинцы – удержать его", – пишет The New York Times.

Бахмут, а также Авдеевка в Донецкой области – самые горячие точки на фронте. В течение последней недели в районах этих населенных пунктов армия РФ интенсивно пытается наступать, бросая большие силы и ресурсы. Россияне заявляют, что украинские защитники якобы вот-вот окажутся в окружении. В Генштабе Украины признают: ситуация тяжелая, но не критическая. Об этом же говорят международные эксперты.

Бои за Бахмут ведутся уже несколько месяцев. В городе нет электричества, воды и тепла. Практически не осталось и неповрежденных жилых домов. Украинская сторона пытается эвакуировать гражданских, которые до последнего оставались в городе, находясь под постоянным шквальным огнем. По центру бьет артиллерия, на окраинах слышны автоматные очереди. Все эти месяцы, а в последние недели более рьяно, противник пытается окружить город, взять в кольцо, а потом штурмовать. Украинская армия старается удержать Бахмут, чтобы не открывать выход на Константиновку, Краматорск, Славянск и административную границу Донецкой области.

ЧВК "Вагнер" используют как штурмовиков

"В Бахмуте идут ожесточенные бои с потерями. Россияне бросили туда все новые силы. Они давят личным составом. Дело в том, что в регионе последнее время стоял сильный туман, в таких условиях поднимать беспилотники, корректировать огонь артиллерии сложно. Поэтому артиллерия по обе стороны практически молчала. Но из-за преимущества россиян в живой силе, они пытаются продвигаться вперед. Идут волнами. Наши уходят на другие позиции. Сколько это продлиться, сказать сложно. Когда каждое наступление противника покрывалось огнем, было легче. В последние же дни противник подходил на расстояние ближнего боя. Начинаются фактически уличные бои. Донбасс весь урбанизированный, там непонятно, где кончается Бахмут, а где начинается небольшие поселки, которые при Бахмуте. "Вагнеровцам", "чмобикам" удается зацепиться за городскую застройку. Поэтому их наступление уже не зависит от погоды и скорости доставки боеприпасов. Если на других направлениях от этого зависит все критично, то там нет", – говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов.

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Боец ВСУ на позициях под Бахмутом

При этом армия РФ несет большие потери. Кто-то утверждает, что земля усеяна трупами мобилизованных россиян. Правда, как говорит эксперт, Россия эти потери способна быстро восстанавливать – мобилизованных там не считают. Также там действуют силы ЧВК "Вагнер". Они идут со стороны не только оккупированной Донецкой области, но и Луганской – Попасной.

"Вагнер" используют как штурмовиков, они лучше подготовлены. "Вагнеровцы" захватывают позиции, а после них заходят мобилизованные", – уточняет эксперт.

В ожидании новой техники

Улучшить позиции украинской армии может переброска в район новых, свежих подразделений и использование новой, западного образца, техники.

"Нам нужны дополнительные бронемашины, запасные части к существующим. К советским танкам уже запчастей практически не осталось – поляки, македонцы, словаки отдали все, что у них было, – отмечает Михаил Жирохов. – Поэтому так важны поставки образцов западной бронетехники. Думаю, решение уже принято, но процесс тормозит западная бюрократия. Хотя можно обратить внимание, что немцы передают Украине танковые тягачи. И уже не в первый раз, и не во второй. Все они по тактико-техническим характеристикам предназначены не для советских образцов техники, а западных".

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Но под Бахмутом и Авдеевкой говорят, что времени ждать не так много. Поэтому можно допустить, что возможен отход из Бахмута, как в свое время из Северодонецка и Лисичанска. И это не поражение, а необходимость, чтобы сохранить личный состав и имеющуюся технику.

"Бои могут продолжаться долго, но безрезультатно, как во времена Первой мировой войны. Это война на истощение. Чтобы удержать Бахмут, придется бросать новые резервы, и терять возможность наступательных действий впоследствии. У Украины меньший мобилизационный ресурс, мы должны воевать более эффективно. Уход из Бахмута будет возможностью для перегруппировки и сохранения сил, чтобы наступать весной", – поясняет Жирохов.

Бахмут для россиян важен и потому, что они хотят максимально истощить украинские ресурсы.

И россияне будут продолжать штурмовать и Бахмут, и Авдеевку. У них нет иного выбора. Цели "специальной операции" Кремль сузил до административных границ Донецкой области. Эти районы, как там считают, точки, где россияне могут продавить украинскую оборону. Они пытались и пытаются наступать под Угледаром, но безрезультатно – там украинская армия контролирует ситуацию. Пробовали еще на нескольких направлениях, но остановились на двух и будут давить до упора. Для них подойти к Бахмуту – это единственный шанс отрапортовать об успехе.

Желание сообщить о победе Путину

У россиян за последние месяцы нет в их понимании громких побед, а только поражения. Вспомним отступление из Харьковской области, потерю правобережья Херсонской. А на внутреннем рынке, пропагандистских каналах, они бы хотели показать россиянам победу, поэтому для них так важен Бахмут. И поэтому в наступлении на Бахмут участвует ЧВК "Вагнер", а происходящее там лично комментирует российский олигарх Евгений Пригожин, собственник частной военной компании. Похоже, он хочет показать президенту РФ Владимиру Путину, что он, в отличие от командующего российской армией в Украине Сергея Суровикина, которого Пригожин ранее критиковал, может побеждать.

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Последствия обстрелов в Бахмуте

Необходимостью подать новости о победе можно объяснить и тот факт, что россияне начали называть населенные пункты, которые якобы захватили "вагнеровцы". Они говорят о Курдюмовке, Клещеевке, Андреевке, Зеленополье, Спорном.

"Если учесть сообщение Генштаба Украины, то можно сказать, что после невероятных потерь враг имеет ограниченный тактический успех, разве что в поселке Озеряновка, которое находится в 15 км к юго-западу от Бахмута. Но это позиционная война, и в этой зоне за шесть месяцев ситуация напоминает качели, когда противник останавливается, его накрывает огнем, и он несет потери. А потом мы отбиваем назад позиции, где враг продвинулся на нашу территорию. Думаю, что так будет и дальше", – отмечает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что российские войска достигли лишь незначительных успехов к югу от Бахмута. И они не свидетельствуют о неизбежном окружении города российскими войсками. В то же время, пока в открытых источниках нет никаких доказательств, подтверждающих заявления оккупантов о захвате заявленных населенных пунктов.

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