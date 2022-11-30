Осенние прорывы: Украина и будущее наступательного маневра

Ни мелкая и уязвимая, ни глубокая и прочная оборона не являются универсальными характеристиками современной войны. Российско-украинская война имеет исторические сходства с битвами, происходившими в ХХ веке, но имеет и свои разительные отличия.

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От редакции. Это — первая из двух статей, посвященных современным проблемам наступательного маневра на основе наблюдений за ходом войны в Украине и ее последствиям для армии США.

Фокус перевел первую из двух статей Стивена Биддла о будущем украинского контрнаступления.

В течение нескольких месяцев аналитика об Украине была сосредоточена на том, что новые технологии предвещают наступление эры доминирования обороны в войне.

Наступление России на Киев провалилось. Наступление на Одессу остановилось далеко от города. Наступление на востоке Украины застопорилось. Долгожданное контрнаступление Украины на юге достигло ограниченного успеха, а министр обороны Украины заявил, что у Украины нет материальных средств для крупномасштабного наступления. Весенние и летние интенсивные бои практически не привели к значимым изменениям контролируемых территорий.

Многие восприняли эту картину как предвестника глубоких перемен в военном деле. С этой точки зрения, танки, пилотируемые самолеты, надводные военные корабли и массированные пехотные соединения теперь были просто большими, медленными мишенями для небольшого, дешевого и точного оружия. По мнению аналитиков, с ростом точности и летальности оружия сконцентрированные формирования, действующие на открытой местности, больше не способны продержаться достаточно долго, чтобы преодолеть позиции противника. Внезапность стала невозможной в условиях дальнего наблюдения с помощью беспилотников и бортовых радаров.

Таким образом, прорыв стал недостижим, а его развитие практически невозможным. Многие утверждали, что в XXI веке такие виды широкомасштабных, решительных наступательных маневров, как завоевание немцами Франции в 1940 году, Шестидневная война 1967 года или операция "Буря в пустыне" в 1991 году, ушли в прошлое.

[ + – ] Аналитики считали, что в современной войне внезапный прорыв невозможен. Однако ВСУ доказали обратное Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас этот анализ кажется преждевременным. В результате сентябрьского контрнаступления Украины в Харькове менее чем за две недели было отвоевано более 6 тысяч квадратных километров удерживаемой Россией территории. За Харьковом последовали значительные украинские успехи на севере Херсона в начале октября и захват остальной части области к западу от Днепра в середине ноября. Танки и другая бронетехника сыграли важную роль в обоих наступлениях, и дальнейшие успехи выглядят вполне вероятными. Такое радикальное изменение на поле боя подтолкнуло президента России Владимира Путина к политически рискованной частичной мобилизации. Последние события, безусловно, кажутся несовместимыми с ожиданиями эпохальных перемен в высокотехнологичную эру доминирования обороны.

Что же на самом деле происходит в Украине, и что означают эти результаты для будущего, а также для оборонного планирования в США и других странах?

Конечно, необходимо набраться терпения. Как летний тупик, так и осенние прорывы удивили многих, а в запасе могут быть еще сюрпризы. В этой войне применяется много новых технологий, и обе стороны быстро учатся и адаптируются. Поэтому выводы, сделанные сейчас, в разгар боевых действий, всегда должны быть предварительными и ориентировочными.

Но общее восприятие все равно закладывается быстро, поэтому аналитикам важно формировать его как можно точнее, пока события еще разворачиваются. На данный момент уже можно допустить, что наступательный маневр далеко не мертв. Аналитические модели, которые мы видели до сих пор, гораздо больше напоминают о прошлом, чем о каких-либо революционных преобразованиях. Соответственно, политические рецепты тоже преждевременными: призывы к выводу танков из эксплуатации в пользу беспилотников или к пересмотру военной доктрины, чтобы избежать наступательных действий, плохо согласуются с реальной картиной боевых действий, наблюдаемых на сегодняшний день в Украине.

Российско-украинская война. Различия в применении сил

С самого начала войны эта модель включает в себя как успешное наступление, так и успешную оборону. Первоначальное вторжение России было выполнено плохо во многих отношениях, однако менее чем за месяц она захватила более 110 тысяч квадратных километров территории. Контрнаступление Украины под Киевом отвоевало более 50 тысяч квадратных километров в марте и начале апреля. Затем линии фронта в основном стабилизировались, несмотря на сильное наступательное давление России в конце весны и летом до осенних контрнаступлений Украины. Но если харьковское контрнаступление в сентябре быстро прорвалось и вытеснило русских с большой части восточного театра военных действий за несколько дней, то херсонское контрнаступление Украины достигло лишь ограниченного прогресса в течение месяца, несмотря на значительные усилия и потери украинцев.

Эти вариации трудно соотнести с какой-либо технологически обусловленной эпохой. Все это – и прорывы, и тупики – происходило с помощью небольшого, дешевого и точного оружия XXI века. Танки играли заметную роль как в прорывах, так и в тупиковых ситуациях.

[ + – ] Танки продолжают играть важную роль в Российско-украинской войне Фото: АрміяInform

Реальная разница, по-видимому, заключалась в значительных различиях в применении сил на тактическом и оперативном уровне в сочетании с массовой мобилизацией украинских резервистов, лишь немногие из которых были вооружены высокоточным оружием. Оборона, которая изначально была недостаточно укомплектована (на северном фронте Украины) или неглубока и недостаточно подготовлена (на южном фронте Украины), позволила нападающим быстро продвинуться вперед. Русские, которые изначально пожертвовали безопасностью ради скорости, двигались в колоннах, опережая собственную логистику и неся тяжелые потери, что впоследствии сделало их растянутые позиции уязвимыми для контратак.

И наоборот, глубокие и хорошо подготовленные оборонительные сооружения, такие как позиции Украины на востоке, были гораздо менее уязвимы и могли быть оттеснены только с помощью осторожного наступления с мощной огневой поддержкой. Поскольку украинская мобилизация создала достаточно большую армию, чтобы заполнить бреши и составить значимый резерв, малочисленные российские силы вторжения были вынуждены занять оборонительные позиции в Херсоне и Харькове, чтобы распределить недостающие силы. Они предпочли защищать глубокие, подготовленные позиции в Херсоне своими лучшими подразделениями и пойти на риск в Харькове с более слабой, неподкрепленной обороной, укомплектованной менее качественными подразделениями, продолжая медленное наступление на истощение в направлении Бахмута.

[ + – ] ВС РФ предпочли защищать глубокие, подготовленные позиции в Херсоне своими лучшими подразделениями и пойти на риск в Харькове с более слабой, неподкрепленной обороной

Результатом стало медленное продвижение русских под Бахмутом и украинцев под Херсоном, но при этом прорыв и быстрое продвижение украинцев под Харьковом. Уязвимость российской логистики на западном берегу Днепра в Херсоне способствовала украинскому продвижению в начале октября и падению города Херсона в ноябре. Но на протяжении всего времени ни одной из сторон не удавалось быстро продвинуться вперед или осуществить чистые прорывы против глубокой, подготовленной, хорошо мотивированной обороны, поддерживаемой значительными резервами и надежными линиями снабжения.

Напротив, обе стороны смогли гораздо быстрее продвинуться против неглубокой обороны без значительных резервов за спиной, особенно в тех случаях, когда обороняющимся не хватало приверженности делу, за которое они сражались, и когда линии снабжения было невозможно обеспечить.

Война в Украине и повторение уроков из истории сухопутных войн

Это не должно удивлять. Фактически, в этом заключена современная история сухопутной войны. По крайней мере, с 1917 года было очень трудно прорвать правильно снабженную оборону, расположенную в глубине территории, поддерживаемую оперативными резервами и подготовленную укрытыми и замаскированными передовыми позициями (особенно при отсутствии превосходства в воздухе). Эта комбинация создала великий окопный тупик на Западном фронте в Первой мировой войне.

Но закономерность сохранилась и после этого. В народном воображении Вторая мировая война заменила окопный тупик войной маневров. Однако наступления в середине и конце войны против правильно подготовленной обороны обычно приводили к результатам, которые меньше походили на блицкриг и больше на медленное, дорогостоящее, буравящее наступление в ходе Стодневной наступательной операции 1918 года. Концентрированные, тяжелые бронетанковые атаки на линию Марет в 1943 году, Курск в 1943 году, операции Эпсом, Гудвуд или Маркет Гарден в 1944 году, линия Зигфрида в 1944 году или Готская линия в 1944-45 годах – все они не привели к быстрым прорывам и превратились в лучшем случае в медленные, методичные провалы, а в худшем – в "смертельные прогулки бронетанковых дивизий" (как охарактеризовал Гудвуд историк Александр Макки).

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Эта тенденция не закончилась и после 1945 года. Иракские бронетанковые наступления завязли против даже умеренно глубокой иранской обороны в Хоррамшахре и Абадане в 1980-81 годах, а иранские наступления не смогли прорвать подготовленную иракскую оборону на глубину в Басре в 1987 году. Совсем недавно, в 1999 году, в битве при Цороне между Эфиопией и Эритреей, во время вторжения Израиля в Южный Ливан в 2006 году и во время вторжения Грузии в Южную Осетию в 2008 году, наблюдалась схожая картина, когда механизированные наступательные операции медленно продвигались вперед, сталкиваясь с глубокой, подготовленной обороной.

Конечно, с 1917 года случались и яркие успехи наступления. Немецкое вторжение во Францию в 1940 году за месяц выбило французов из Второй мировой войны. Вторжение немцев в Советский Союз в 1941 году уничтожило более 100 советских дивизий и продвинулось до ворот Москвы за один сезон. Операция "Кобра" в 1944 году прорвала немецкие линии и за месяц отвоевала большую часть метрополии. Израильское вторжение на Синайский полуостров в 1967 году завершилось всего за шесть дней. Американское контрнаступление в рамках операции "Буря в пустыне" в 1991 году вытеснило иракцев из Кувейта за 100 часов наземных боев. Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе в 2020 году вытеснило армян из долины реки Арас менее чем за два месяца.

Применение сил и результаты боевых действий

Но эта закономерность не свидетельствует о каком-то эпохальном переходе от превосходства обороняющихся в Первой мировой войне к превосходству наступающих во Второй мировой войне и к какой-то новой эре обороны, ожидающей нас в XXI веке. Напротив, как я утверждаю в своей книге Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, реальностью войны, по крайней мере, с 1917 года является постоянная сильная взаимосвязь между применением сил – тактикой и оперативными методами, принятыми комбатантами, – и результатами боевых действий перед лицом все более мощного вооружения.

Там, где оборона была глубокой, поддерживалась оперативными резервами и подкреплялась хорошей подготовкой на фронте, быстрый успех блицкрига оставался практически невозможен на протяжении более чем столетия меняющихся технологий. Хорошо обученные, грамотно действующие атакующие с численным превосходством могут отвоевать позиции у такой обороны, но медленно и с большими потерями. Чистые прорывы с последующим развитием и решительным завоеванием крупных театров военных действий так или иначе требовали слабого противника – то есть обороняющегося, которому не хватает глубины, который не имеет значимых резервов, не обеспечивает прикрытия на фронте, а у его войск отсутствует мотивация к упорной борьбе при защите этих позиций.

[ + – ] Чистые прорывы с последующим развитием и решительным завоеванием крупных театров военных действий так или иначе требовали слабого противника Фото: Радио Свобода

За последнее столетие обороняющиеся и атакующие сильно различались в своей способности применять эти методы. Глубокая эластичная оборона сложна и трудно управляема. А виды общевойсковых методов, необходимые для того, чтобы добиться даже незначительных успехов в борьбе с ними, крайне трудно реализовать в полевых условиях, особенно там, где воздушные и наземные силы должны тесно взаимодействовать.

Таким образом, часто лучшим единственным предсказателем результатов в реальных боевых действиях является баланс навыков и мотивации обеих сторон. Там, где обе стороны могут справиться со сложностью современной войны и в полной мере использовать свои материальные средства, результатом часто становятся медленные, изнурительные бои на истощение, которые больше напоминают 1918 год, чем 1940 или 1967. Но если защитники не обладают навыками или мотивацией, чтобы овладеть сложными современными видами боевых действий, и предоставляют неглубокую, передовую, плохо подготовленную или слабо мотивированную оборону, тогда проницательные, хорошо подготовленные нападающие могут использовать недостатки защитников и одерживать молниеносные победы – будь то в 1940, в 1967 или в 1991 году.

Контуры боевых действий в Украине пока не дают оснований ожидать грядущей трансформации этой модели. Быстрые первые успехи против неглубокой, передовой обороны с последующими успешными контратаками против растянутых позиций атакующих скорее напоминают прошлое, чем отличаются от него – как и последующие неудачи наступающих против более глубокой, лучше подготовленной обороны не является радикальным отходом от исторического опыта. Конечно, в Украине есть целый ряд нового оборудования, от беспилотников до противотанковых управляемых ракет, зенитных ракет большой дальности и многого другого. Но каждая война приносит новое оборудование. И в большинстве войн звучат заявления о том, что это новое оборудование радикально изменит военные действия в пользу нападающих или обороняющихся. Именно такие дискуссии велись после арабо-израильской войны 1973 года, войны в Персидском заливе 1991 года, вторжения в Афганистан 2001 года или войны в Нагорном Карабахе 2020 года. В случае Украины ни сами боевые действия, ни дискуссии по поводу них пока что не представляли собой радикального отклонения от этих тенденций.

Да здравствует наступательный маневр

Что же это означает для американских вооруженных сил в будущем? Часть II данной серии статей рассматривает этот вопрос более подробно, но сначала стоит выделить несколько общих, предварительных уроков.

Во-первых, очевидно, что наступательный маневр еще далеко не умер. Даже перед лицом современного оружия прорыв все еще возможен, особенно в тех случаях, когда продуманные наступательные операции на внутренние позиции ставят дилеммы перед растянутой обороной, как это было с середины лета у русских в Херсоне и Харькове. Эти наступления были бы еще более успешными при улучшении подготовки и оснащения украинских войск, но способность Украины добиться успеха с тем, что у них есть, является мощной демонстрацией, что наступательный маневр не стал невозможным из-за новых технологий.

Во-вторых, хотя наступательный прорыв все еще возможен при соответствующих условиях, его по-прежнему очень трудно осуществить против глубоко эшелонированной, подготовленной обороны с достаточным снабжением и оперативными резервами за спиной. Это не новая особенность новых технологий, а закономерное следствие мощности постоянно развивающегося оружия после 1900 года, что неоднократно наблюдалось на протяжении более чем столетия боевого опыта. Открытая оборона становится все более уязвимой для дальнобойного оружия и сенсоров, но укрытые и скрытые позиции остаются очень устойчивыми к поражению из высокоточного оружия. Неглубокая передовая оборона может быть прорвана хорошо организованными комбинированными атаками, но глубокая оборона со значительными резервами за ней по-прежнему представляет собой гораздо более сложную проблему для атакующих. Растянутые позиции без надежных линий снабжения можно подавить, но консолидированные позиции с надежной материально-технической поддержкой преодолеть гораздо сложнее и дороже.

В-третьих, ни мелкая и уязвимая, ни глубокая и прочная оборона не являются универсальными характеристиками современной войны. И то, и другое регулярно случается с 1900 года, и то, и другое, в разное время и в разных местах, происходило в Украине с февраля.

А это, в свою очередь, ставит под сомнение целесообразность реформ современных вооруженных сил на основе предположения, что новые технологии сделали эффективный наступательный маневр либо невозможным, либо слишком дорогостоящим. Успешное наступление долгое время было очень трудным, и обычно оно требовало как тщательной подготовки, так и попустительства со стороны обороняющегося. Но при должных условиях наступление обеспечивает решающие результаты, и такие условия повторяются достаточно часто, чтобы им стоило соответствовать.

Об авторе

Стивен Биддл – профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета, старший научный сотрудник по оборонной политике Совета по международным отношениям.

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