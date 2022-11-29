Михаил Жирохов: "Лукашенко может предложить Путину мобилизацию"

О размещении армейцев РФ на территории Беларуси, усилении российских воздушных сил и предложении Лукашенко Путину — разговор с военным экспертом Михаилом Жироховым.

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Прогнозы о том, что со стороны Беларуси возможно нападение российской армии или же что белорусские военные могут официально пойти в наступление в составе так называемых союзных войск, возникают не первый месяц. Такую возможность допускают и в Генеральном штабе ВСУ. Его спикеры время от времени обращают внимание, что Россия и Беларусь продолжают развертывание совместной группировки войск на белорусской территории и могут задействовать его в Волынской и Полесской операционных зонах. И произойти это может уже в последние дни ноября или в течение декабря.

В Главном управлении разведки МОУ говорят, что подобные сообщения, мягко говоря, неточные и направленные на провокацию, чтобы Украина перебросила значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя их вступить в войну.

Напомним, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля на территории Беларуси сосредоточились десятки тысяч военных РФ, которые позже принимали участие в наступлении на Киев и Чернигов, совершали ракетные и авиационные удары.

Михаил Жирохов: "В Беларуси россияне готовят мобилизованных танкистов и артиллеристов"

Неделя началась с предупреждений, что во время нового массированного обстрела со стороны РФ, продолжительностью несколько суток, могут быть нанесены удары не только с российских самолетов, расположенных в Беларуси, но и с "Искандеров", "Точек-У" — то есть того, что летит на расстояние до 120 км. Возможно ли такое развитие событий?

Если мы говорим о ракетных ударах вообще, то у россиян есть такая возможность, и мы уже об этом хорошо знаем — советского наследия у них осталось много. Они периодически наносят удары по объектам критической инфраструктуры — с разницей в две-три недели, таким образом стараясь сделать все, чтобы мы не могли перебрасывать мощности из одной области в другую. И такие обстрелы будут продолжаться. Ситуация будет зависеть от усиления нашей противовоздушной обороны. Но даже тот процент, который прилетает, мы чувствуем достаточно сильно — в домах исчезает свет, тепло, вода.

Чтобы нанести наибольший вред, россияне используют сразу несколько направлений и разные виды вооружения. То есть речь о ракетах, запускаемых с самолетов Ту-95, а также "Искандерах" и беспилотниках. И на три цели нужны три разных системы ПВО. Тот же С-300 может сбивать крылатую ракету, но ничего не может поделать с иранским дроном-камикадзе Shahed. Перехватить "Искандер" или "Точку-У" вообще сложно, если не сказать невозможно. Поэтому в Украине формируется эшелонированная ПВО, которая будет рассчитана на ближние, средние и дальние дистанции, чтобы сбивать максимальное количество ракет (начали с обеспечения максимального количества мобильных групп с ПЗРК). И эшелонированная ПВО формируется для того, чтобы она могла перекрыть все направления, которые могут быть. На самом деле их не так много — мы знаем, откуда россияне запускают ракеты: бомбардировщики базируются на базе "Энгельс" в Саратовской области, также ракеты летят со стороны Черного моря, Курской, Белгородской области, а также Беларуси. Но у Беларуси есть только "Искандеры", которые не могут покрывать всю дальность.

Для Киева, Западной Украины россияне используют крылатые ракеты Х-101, запускаемые из стратегических бомбардировщиков.

[ + – ] Чтобы нанести наибольший вред, россияне используют сразу несколько направлений и разные виды вооружения, в частности "Искандеры" Фото: Википедия

Возможен ли обстрел из Беларуси "Точками У"?

Этот оперативно-тактический ракетный комплекс рассчитан на 120 км. Так записано в формуляре. По сути, летит на 90-100 км. А на таком расстоянии важных объектов, которые находились бы по границе с Беларусью, нет. Даже Чернигов расположен в 120 км от границы. К тому же "Точек-У" у россиян не так много — раньше они были сняты с вооружения и сохранялись неправильно. Ими если и обстреливать, то могут только окрестности Харькова с российской территории.

Объясните, что сейчас происходит на территории Беларуси, ведь Генштаб Украины говорит: россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину? Может, такие заявления больше похожи на информационную операцию?

Только хотел сказать, что все признаки информационно-пропагандистской операции. Потому что по данным, которые у меня есть, на приграничье с Украиной россияне отправляют своих мобилизованных учиться на белорусских полигонах. После объявления мобилизации в РФ оказалось, что у нее нехватка полигонов. В 1990-е годы большинство из них продали бизнесменам, а значит, мест для подготовки такого количества военных нет. Поэтому на зимний период россияне опрокидывают мобилизованных в Беларусь, где все полигоны еще с советских времен функционируют.

Там учатся танкисты, артиллеристы, после курса подготовки возвращающиеся на территорию РФ, а оттуда идут уже на территорию Украины по другим направлениям. То есть, сегодня можно говорить, что Россия еще активнее использует военную инфраструктуру Беларуси. Но в любом случае и количество людей, переброшенных в Беларусь, не позволяет говорить, что оттуда готовится наступление. Мобилизированные сейчас расположены на пяти-шести полигонах, в частности, под Гомелем и Брестом. То есть войска разбросаны, они не концентрируются, как было осенью 2021 года, на одном направлении, и группировка не носит наступательного характера.

Вы упомянули Брест, но как раз отдельные эксперты, в частности, белорусской инициативы BYPOL, говорят, что возможно наступление с той стороны, чтобы перерезать логистику с запада. Есть ли шанс реализовать такой замысел, если он и есть?

Из Бреста в Украину нет хорошего пути. В советское время дороги строились на запад, а перпендикулярных не было. Из Бреста наступать очень тяжело, практически невозможно. По крайней мере, при этих погодных условиях. Я недавно вернулся из приграничья, и сказать, что там грязь, — это ничего не сказать. Пока не будет минусовых температур, по крайней мере, несколько недель на уровне минус 5-10 градусов, никакое движение невозможно. К тому же с украинской стороны все перекрыто, заминировано на два километра от границы.

Но все-таки вы, вероятно, просчитывали многие возможные варианты действий РФ со стороны Беларуси. Видите ли такое, когда армия Беларуси все же решит наступать?

Во-первых, белорусская армия самостоятельно точно никуда не уйдет — без российской наступать она не имеет возможности. Пока не будет ударных частей РФ — десантно-воздушных, ППК "Вагнер", которые могли бы следовать первым штурмовым группам, а за ними уже белорусы.

Во-вторых, снова вспомню погодные условия. Зима нетипичная, синоптики говорят, что она такая и будет дальше, — дороги вообще не замерзнут. Поэтому наступать на те же грабли, что и в феврале 2022 года, россияне не будут. Они понимают, что наш Генеральный штаб все возможности для наступления уже перекрыл. На Черниговщине даже из сообщений в медиа заметно очень активно работает СБУ, контрразведка — за последние две недели зафиксированы десятки случаев задержания агентуры. Такая зачистка с нашей стороны говорит о том, что уменьшаются риски слива информации.

Как Украина пытается оградиться от возможности наступления со стороны Беларуси?

То, что мы видели в Ровенской области, — стоительство стены, это более показательная работа. Все настоящие работы, проводимые по охране государственной границы, засекречены. Первая линия обороны заминирована так, что пограничники боятся пошевелиться. На второй, третьей устанавливаются капониры для танков, есть возможности для развертывания дополнительных сил. Всё происходит с учетом опыта весны 2022 года.

[ + – ] Лукашенко может стать наземным союзником Путина. Это произойдет, если он поймет, что ему раздался звоночек из Кремля. Фото: Getty Images

Ранее мы говорили, что Лукашенко хоть и отдал воздушное пространство Путину, пытался избегать участия в наземной операции…

Сейчас уже сложно об этом говорить. Сложно спрогнозировать, как изменится ситуация после смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея (его называли возможным преемником Лукашенко и человеком, не находившимся под российским влиянием, — ред.). Это был человек достаточно близкий к Лукашенко.

Некоторые осведомленные белорусы не могут сказать, какие изменения ждут, как эта смерть будет влиять на Лукашенко, его дальнейшие действия. То есть есть риск, что Лукашенко может стать наземным союзником Путина. Это произойдет, если он поймет, что ему раздался звоночек из Кремля, тогда постарается сохранить собственную шкуру и власть.

Что может Лукашенко предложить Путину?

Мобилизация в Беларуси. Потому что большинство белорусских воинских частей кадровые, то есть дополнять их мобилизованными. Также он может пойти на формирование новых частей, потому что в Белоруссии на хранении достаточно большое количество танков, артиллерии и боеприпасов.

Но на это нужно время?

Мобилизация может растянуться на два-три месяца. Белорусы могут максимально мобилизовать до 120 тысяч. Если выставлять сейчас тех, кто может воевать, будет не больше 17-20 тысяч.

Скрытую мобилизацию или обучение белорусы ведут?

Да, но эти учения довольно странные. Всего 2-4 дня. Собирают военнообязанных, проводят политинформацию, дают выстрелить по пять патронов и распускают их домой. Это не скрытая мобилизация, а имитация бурной деятельности.

[ + – ] Сборная Беларуси на боевом танке Т-72 Б3 участвует в танковом биатлоне на военном полигоне в Алябино (Россия) Фото: Getty Images

Наблюдается ли накопление российских воздушных сил в Беларуси, ведь с начала вторжения Минск предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов?

После того, как россияне перебросили из-под Санкт-Петербурга определенное количество самолетов МиГ-31, дополнительных сил не было. Они начали вылетать на тренировочные полеты — поднимались, делали круг и садились. В настоящее время по всей Украине объявлялись воздушные тревоги. У меня большое сомнение, что эти МиГ-31 могут нести Х-47м2 "Кинжал" — российские гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы. То есть, похоже, что это МиГ-31 К переоснащены.

На спутниковых фото, которые я видел, они очень плохого качества, не видно чего-то, похожего на ракету. Думаю, это действительно были обучающие полеты — отрабатывают на дальние дистанции, в боевых условиях. Одно дело летать, когда есть радиолокационные станции из Польши или Украины. Другое — на полигоне. К тому же каждая воздушная тревога — это дополнительное давление на украинцев, когда раздаются сирены, вся Украина стоит.

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