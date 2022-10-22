ПВО в действии. Какие системы противовоздушной обороны уже есть в Украине

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Мы много говорили о том, что нам нужно модернизировать средства ПВО, еще до 24 февраля 2022 года, но процесс не двигался с места от слова — абсолютно.

Когда я говорил, что неплохо бы приобрести ЗРК Patriot, ряд узколобых экспертов меня критиковали тем, что у данных ЗРК возникнут проблемы с интеграцией в нашу систему. И это правда – полностью согласен, возникнут! Но решать эти проблемы в условно мирное время намного проще, чем в период полномасштабного вторжения, не так ли? Именно так!

К сожалению, из-за такого подхода к решению сложных задач подобных экспертов и советников ВСУ вынуждены были решать проблематику ПВО в условиях именно полномасштабного вторжения. И, как показало время, частично решили.

Сейчас можно смело говорить о том, что Украина начинает формировать ПВО малого радиуса действия нового поколения. В целом эшелонированное ПВО — это элементы малого, среднего и большого радиуса действия. Мы начали с малого, что вполне разумно. Начали, в первую очередь, с самого простого, обеспечения максимального числа мобильных групп ПЗРК максимально доступным количеством комплексов.

Затем произошла интеграция ракетных комплексов Alvis Stormer и ЗСУ Gepard. Первый ЗРК Iris-T начинает себя эффективно демонстрировать, а кроме него в Украину направляются ЗРК NASAMS-2 и Crotal. Украине передана высокотехнологичная, современная РЛС TRML-4D. Не исключено появление ЗРК Aspide.

Мы закрываем потребности в эшелонированной ПВО современными средствами малого радиуса с пристрелкой уже сразу к среднему радиусу, поскольку ЗРК NASAMS-2 в зависимости от модификации ракетного вооружения может относиться и к "середнячкам".

Да, путь к совершенствованию ПВО долог и непрост, но он хотя бы уже начат и не будет остановлен. Но было бы намного лучше, если бы он начался намного раньше. Тем не менее, в 2023 году наше ПВО малого радиуса действия, более чем уверен, что преобразится так, как мало кто мог, но все же мог себе представить в 2021-м.

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