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США наложили санкции на Иран сразу после исламской революции в 1979 году. В 1995-м санкции были расширены, туда включили фирмы, контролируемые иранским правительством. В 2006 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием приостановить программу по обогащению урана. Иранцы ее начали, опираясь на возможности, созданные россиянами в рамках реализации проекта Бушерской АЭС.

В 2010 году ООН ввела против Ирана санкции, объясняя это тем, что Тегеран под видом мирной атомной программы разрабатывает ядерное оружие. Правительства ЕС и США ввели против Ирана дополнительные санкции, ограничив, в частности, сотрудничество в нефтяной и газовой отраслях.

Но после подписания так называемого ядерного соглашения 17 января 2016 года, США и ЕС заявили о снятии санкций против Ирана. Также было разблокировано около $100 млрд в международных и зарубежных финансовых учреждениях.

Иран заявил о готовности экспортировать 500 тыс. баррелей нефти в сутки с последующим увеличением экспорта до 1 млн баррелей.

Сегодня США, Великобритания и Франция заявляют, что, поставляя беспилотники России, Иран нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231, одобрившую ядерное соглашение 2015 года между Ираном и шестью государствами.

Согласно этой резолюции, эмбарго на обычное оружие в отношении Ирана действовало до октября 2020 года. Трамп, односторонне вышедший из соглашения в 2018 году, пытался продлить действие эмбарго, но Совет Безопасности отклонил это требование, разрешив Ирану экспорт оружия. Не нужно объяснять, кто не голосовал.

Как говорят в западных столицах, эта резолюция ограничивающая экспорт и импорт компонентов ракет и соответствующих технологий действует как минимум до октября 2023 года. Туда попадают также беспилотники. То есть даже в таком куцем варианте иранцы грубо нарушают резолюцию. Наверное, чтобы не попасть под новые санкции, они откровенно врут.

И еще. Ядерное соглашение 2015 года оказалось стратегическим поражением США и грубой ошибкой Барака Обамы. Благодаря ресурсам, полученным Ираном после его подписания, они запустили новые ракетные программы, развернули производство дронов и начали невиданную ранее экспансию на Ближнем Востоке. Соглашение также поддержало союзнические отношения США с Израилем и Саудовской Аравией и открыло дорогу российской экспансии. Все то, что мы имеем сейчас и в Украине и на Ближнем Востоке — это последствия политики Обамы.

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