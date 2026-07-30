Удар Ирана по Украине отменяется: почему Тегеран так быстро успокоился

Вполне адекватный разговор Сибиги с Аракчи. В прагматичной дипломатии во время войны главное — это соблюдение рамок, а не эмоциональные выпады.

Наши не "быковали", а спокойно объяснили иранцам, к чему мы стремимся и почему так поступаем. Сибига провел классический взвешенный расчет: разъяснил причинно-следственные связи (местоположение, вовлечение судна в военную логистику и право Украины на самооборону); снизил риски для дипломатии Евросоюза, поскольку Тегеран пытался через канал с Каллас выставить Украину "неконтролируемым дестабилизирующим фактором". Прямой и спокойный разговор закрывает эту площадку для иранских манипуляций.

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Извинения в таких случаях — вещь приемлемая, а что касается компенсаций, то скорее рак на горе свистнет, либо это произойдет уже после того, как подобный шаг сделают сами иранцы. Понятно, что пока Тегеран не возместил убытки за сбитый рейс PS752 и поставки "Шахедов", вопрос о каких-либо выплатах с нашей стороны не выйдет за рамки чисто протокольных формулировок.

Главное в этом разговоре — подтверждение того, что для иранцев внешнеполитическая составляющая проблемы является ключевой. Для Аракчи и местной верхушки этот инцидент — прежде всего инструмент в их собственной игре с Западом и попытка сохранить лицо на фоне давления со стороны США и Израиля. Когда становится ясно, что у них нет ни внутриполитической, ни военной необходимости в эскалации конфликта с Украиной, весь этот демарш быстро сводится к пустой риторике.

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