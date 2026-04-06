Украина ломает стереотипы: какие преимущества дает формирующийся треугольник Киев — Анкара — Дамаск

Еще немного о визите Зеленского в Сирию.

Это, как вы видите, не просто двусторонний визит, а финальное звено регионального турне, которое длилось с конца марта. Зеленский объехал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию — и заявил о "конкретных договоренностях". Турция вчера, Сирия сегодня — это логическое завершение дуги.

Последовательность Анкара — Дамаск очень красноречива. Эрдоган — главный внешний патрон новой сирийской власти. Зеленский фактически пришел в Дамаск с турецким благословением, что радикально повышает статус и доверие к этому визиту со стороны аш-Шараа.

Где здесь трехсторонний треугольник Украина — Турция — Сирия? Он возникает прямо сейчас, на наших глазах, в режиме реального времени, если брать во внимание трехсторонние переговоры между странами.

Во-первых, это измерение безопасности. Аш-Шараа заявил, что делает все возможное, чтобы удержать Сирию вне текущего конфликта между США, Израилем и Ираном и анализирует ситуацию максимально осторожно. Это означает, что Дамаск нуждается в надежном партнере по безопасности, который не тянет ни в один из блоков. Украина — уникальный партнер: она имеет реальный опыт борьбы с российской и иранской экспансией, но при этом не несет "политического багажа" НАТО или обязательств перед Израилем.

Во-вторых, это энергетическое измерение. Зеленский и Эрдоган договорились, что состоится встреча глав "Нафтогаза" и министерства энергетики Турции. Параллельно — визит в Сирию. Это не совпадение: газовая геополитика (катарский маршрут через Сирию в Турцию и далее в Европу) обсуждается одновременно на двух уровнях.

В-третьих, это дипломатическое измерение в отношении России. Пока трехсторонние переговоры Украины, США и России стоят на паузе из-за боевых действий на Ближнем Востоке — Зеленский формирует альтернативную архитектуру влияния: региональных партнеров, которые давят на Москву экономически и дипломатически, усиливая нашу субъектность. Выталкивание РФ из сирийских портов — часть этой логики.

Без каких-либо сомнений, это исторический визит. Впервые президент воюющей Украины лично едет в арабскую столицу, которая еще полтора года назад была союзником Москвы. Это разрыв геополитического шаблона — и он происходит не спонтанно, а как завершающая точка продуманного регионального турне с логикой треугольника Киев — Анкара — Дамаск.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

