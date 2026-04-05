Украина договорилась с Сирией о сотрудничестве в сфере безопасности и экономики, — Зеленский

Владимир Зеленский провел переговоры в Дамаске с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Во время встречи лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну России против Украины.

В воскресенье, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Сирию и договорился с Ахмедом аш-Шараа совместно работать над тем, чтобы обе страны получили больше безопасности и возможностей для развития. Об этом сообщил глава государства.

Стороны обсудили ситуацию в регионе Персидского залива и перспективы по ее изменению к лучшему. Также были обсуждены и обстоятельства войны, которая продолжается в Украине.

"Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом", — поделился Зеленский, поблагодарив сирийского коллегу за поддержку и слова уважения к украинцам.

Відео дня

Владимир Зеленский в аэропорту Дамаска Фото: Офис президента

В то же время была обсуждена роль Киева как надежного поставщика продовольственной продукции и проанализированы совместные возможности усиления продовольственной безопасности на Ближнем Востоке.

Зеленский отметил, что Украина хорошо понимает, какие энергетические и инфраструктурные вызовы стоят перед Сирией и отметил готовность работать вместе для увеличения возможностей обоих народов.

