Україна домовилася з Сирією про співпрацю у сфері безпеки та економіки, — Зеленський

Володимир Зеленський провів перемовини в Дамаску з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час зустрічі лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.

У неділю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Сирії та домовився із Ахмедом аш-Шараа спільно працювати над тим, щоб обидві країни отримали більше безпеки й можливостей для розвитку. Про це повідомив глава держави.

Сторони обговорили ситуацію в регіоні Перської затоки та перспективи щодо її зміни до кращого. Також було обговорено й обставини війни, яка триває в Україні.

"Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом", — поділився Зеленський, подякувавши сирійському колезі за підтримку та слова поваги до українців.

Володимир Зеленський у аеропорту Дамаска Фото: Офіс президента

Водночас було обговорено роль Києва як надійного постачальника продовольчої продукції та проаналізовані спільні можливості посилення продовольчої безпеки на Близькому Сході.

Зеленський зазначив, що Україна добре розуміє, які енергетичні та інфраструктурні виклики постали перед Сирією та наголосив на готовності працювати разом задля збільшення можливостей обох народів.

