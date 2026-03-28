"Важливо посилювати ППО": Україна та Катар домовились про оборонне партнерство на 10 років

Україна домовилася із Катаром про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері. Триватиме воно щонайменше 10 років.

У суботу, 28 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару, шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єрміністром Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Про це повідомив глава держави.

Під час зустрічі в Досі сторони обговорили питання забезпечення безпеки в обох країнах.

"І домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років", — розповів Зеленський.

Український президент поінформував еміра про постійні атаки Росії на Україну та тісну співпрацю Москви з іранським режимом.

"Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів", — зазначив глава держави.

Підписання оборонної угоди між Генштабами України та Катару Фото: Офіс президента

Президент повідомив, що начальники генеральних штабів підписали угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства.

Володимир Зеленський у країнах Близького Сходу

Під час зустрічі із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном 28 березня Володимир Зеленський розповів, що за чотири роки повномасштабної війни українці напрацювали систему захисту, яка дає значний відсоток збиття російських дронів і ракет.

Володимир Зеленський та Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян Фото: Офіс президента

Україна пропонує країнам Перської затоки, які потерпають від іранських атак, скористатися її досвідом. Київ та Абу-Дабі домовилися про співробітництво у сфері безпеки і оборони й наразі команди сторін фіналізують деталі домовленостей.

У п'ятницю, 27 березня, Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, який наголосив, що його країна зацікавлена в серйозному партнерстві. Міністерства оборони підписали угоду про співробітництво, яке закладає основу для подальших контрактів у оборонній сфері.

Володимир Зеленський та Мухаммад бін Салман Аль Сауд Фото: Офіс президента

Нагадаємо, Україна, допомагаючи з захистом проти іранських дронів країнам Близького Сходу, намагається вирішити питання з поставками дизеля.

Фокус писав, що Україна розгорнула підрозділи перехоплення дронів для захисту критичної та цивільної інфраструктури в п'яти країнах Близького Сходу. До груп входить 201 фахівець.