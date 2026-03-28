"Важно усиливать ПВО": Украина и Катар договорились об оборонном партнерстве на 10 лет

Украина договорилась с Катаром о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере. Продлится оно как минимум 10 лет.

В субботу, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Об этом сообщил глава государства.

Во время встречи в Дохе стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в обеих странах.

"И договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет", — рассказал Зеленский.

Украинский президент проинформировал эмира о постоянных атаках России на Украину и тесном сотрудничестве Москвы с иранским режимом.

"Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров", — отметил глава государства.

Подписание оборонного соглашения между Генштабами Украины и Катара Фото: Офис президента

Президент сообщил, что начальники генеральных штабов подписали соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства.

Владимир Зеленский в странах Ближнего Востока

Во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном 28 марта Владимир Зеленский рассказал, что за четыре года полномасштабной войны украинцы наработали систему защиты, которая дает значительный процент сбивания российских дронов и ракет.

Украина предлагает странам Персидского залива, которые страдают от иранских атак, воспользоваться ее опытом. Киев и Абу-Даби договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны и сейчас команды сторон финализируют детали договоренностей.

В пятницу, 27 марта, Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, который отметил, что его страна заинтересована в серьезном партнерстве. Министерства обороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое закладывает основу для дальнейших контрактов в оборонной сфере.

Напомним, Украина, помогая с защитой против иранских дронов странам Ближнего Востока, пытается решить вопрос с поставками дизеля.

Фокус писал, что Украина развернула подразделения перехвата дронов для защиты критической и гражданской инфраструктуры в пяти странах Ближнего Востока. В группы входит 201 специалист.