Украина развернула подразделения перехвата дронов на Ближнем Востоке, — Умеров

Украина развернула подразделения перехвата дронов для защиты критической и гражданской инфраструктуры в пяти странах Ближнего Востока. Речь идет об использовании украинских технологий и опыта противодействия воздушным угрозам, в частности атакам беспилотников.

Украина развернула подразделения ракет-перехватчиков в нескольких странах Ближнего Востока. Основная цель — защита критически важной инфраструктуры и гражданских объектов от воздушных угроз, в частности атак дронов, сообщил после визита в регион секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров в соцсети X. Эту информацию он изложил в отчете Президенту Украины Владимиру Зеленскому о работе украинских команд в регионе Персидского залива.

Украина развернула подразделения ракет-перехватчиков для защиты критически важной и гражданской инфраструктуры в пяти странах Ближнего Востока.

"Работа сосредоточена на двух направлениях. Первое — это использование украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам беспилотников. Второе — консультации с партнерами по оценке ситуации с безопасностью и подготовке практических решений для противовоздушной обороны на основе опыта Украины", — отметил Умеров.

По словам Умерова, украинские специалисты провели оценку защиты объектов инфраструктуры и подготовили практические решения для повышения эффективности систем ПВО. Кроме того, стороны определили дальнейшие шаги для развития долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности. Он также отметил, что Украина продолжает сотрудничать с партнерами для укрепления безопасности и защиты гражданского населения. Продолжается работа над расширением зон покрытия украинских систем перехвата.

"Украина стоит на защите жизни и суверенитета вместе с теми, кто поддерживает нас в сохранении нашей независимости. Мы стремимся к дальнейшему укреплению партнерства в сфере безопасности с нашими союзниками", — подчеркнул Умеров.

Напомним, что в конце февраля в Женеве Рустем Умеров вместе с представителями США обсуждал масштабный план послевоенного восстановления Украины. Он может достичь около 800 млрд долларов. Переговоры были посвящены привлечению международного финансирования и формированию долгосрочной стратегии восстановления страны.

Ранее мы также информировали, что в Женеве состоялись двусторонние и трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Во время переговоров стороны прорабатывали вопросы безопасности и возможных договоренностей. По словам Умерова, тогда удалось уточнить часть позиций и продолжить работу над согласованием ключевых решений.