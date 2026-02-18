Дополнительные переговоры Украины и РФ продолжались 1,5 часа: присутствовал Арахамия

После переговоров Украины, США и России в Женеве состоялась также двусторонняя встреча между главами делегаций Киева и Москвы — Рустемом Умеровым и Владимиром Мединским. На ней также присутствовал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что обсуждали на двусторонних переговорах пока неизвестно. Об этом сообщила "Суспільному" руководитель Службы секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

Больше деталей раскрыл руководитель российской делегации, сообщил ТАСС. По словам Мединского, переговоры были тяжелыми, но деловыми. В то же время он подтвердил встречу в двустороннем формате. Эта встреча прошла в закрытом режиме.

Посреди переговоров российская делегация делала промежуточные доклады кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Однако пока в РФ не прокомментировали, обсуждали ли в Женеве возможность встречи Путина и Зеленского.

Кроме того, источники ТАСС сообщили, что также была двусторонняя встреча между Россией и США.

Відео дня

В целом все встречи 17 февраля продолжались около 6 часов, а вот 18 февраля переговоры продолжались всего 2 часа. После этого россияне сразу покинули площадку переговоров.

Переговоры в Женеве — что известно

Фокус писал о ходе переговоров в Женеве 17-18 февраля. Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф написал по итогам первого дня встречи, что есть успехи, и объяснил, что успех — это встреча представителей Украины и РФ, которую устроил президент США Дональд Трамп.

Уже в полдень переговоры завершились и к прессе вышел глава российской делегации Владимир Мединский. Представитель Кремля заявил, что разговор в Женеве был "тяжелый и деловой", но не ответил на вопрос, касались ли вопросы истории, боевых действий, политической и гуманитарной сферы.

А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что разговор с делегациями РФ и США был "непростой".

Накануне, 17 февраля, первый раунд переговоров в Женеве длился шесть часов. При этом западные медиа опубликовали материалы относительно действий делегаций РФ и Украины. В частности, предполагали, что встреча может зайти в тупик из-за политической позиции Мединского. Кроме того, The Economist намекали на вероятные разногласия между украинскими представителями: часть якобы готова быстро договариваться на условиях США, а часть предлагает подождать.

Напоминаем, медиа The Economist объяснило, почему РФ обманула США обещая 12 трлн долл. за завершение войны в Украине на путинских условиях.